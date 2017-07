L'ambulatori de Castellbell recepta rutes per perdre calories caminant

Els pacients que a partir d'ara siguin atesos al centre d'assistència primària (CAP) de Castellbell i el Vilar en poden sortir no només amb el nom d'uns medicaments, sinó també amb una recepta que els prescriurà la conveniència de cremar un determinat nombre de calories. I, el més rellevant, la manera com fer-ho. Només sortir del centre mèdic, si ho volen, ja ho podran posar en pràctica, ja que davant mateix trobaran el punt quilocaloria zero. És l'inici d'una ruta que té la particularitat que no està indicada en quilòmetres, sinó en consum de calories. La recepta que li expediran al CAP permetrà concretar quin recorregut (uns trams o la totalitat) cal fer d'aquest itinerari i amb quina periodicitat per cremar aquestes calories de més.

Aquesta singular iniciativa es va posar en marxa oficialment ahir amb l'estrena del primer cartell senyalitzador dels itineraris a peu que indiquen el recorregut no en distància, sinó en quantitat de calories que es cremen. És el primer municipi de Catalunya on s'implanta aquesta iniciativa dins el projecte Walking is good (caminar és bo), i a tot l'estat és el segon, després de Valladolid. Un pla en què hi ha implicat el promotor del projecte, l'emprenedor Javier del Río, l'Ajuntament i també el centre d'assistència primària, ja que un element clau és que el personal mèdic receptarà caminades als seus pacients, basant-se en aquests itineraris, com a eina preventiva de malalties.

El que aquest dijous s'ha presentat i descobert és el primer dels panells informatius, instal·lat en el que s'ha anomenat el punt zero de calories, just davant del CAP. Aquest cartell inicial marca les calories (un total de 68) que es cremen en el tram comprès entre els barris del Borràs (on és instal·lat) i el del Burés. Durant els propers mesos se senyalitzarà la resta del circuit i es farà circular, que continuarà cap al nucli del Vilar, passarà per la Bauma i tornarà al Borràs, davant del centre d'atenció primària. Si es completa el recorregut, es calcula que la crema de calories és de 275. El càlcul s'ha fet amb una mitjana que pren com a referència un pes de 70 quilos i una velocitat de caminada de 5 quilòmetres per hora.

Rosa Maria Torres, metgessa del CAP de Castellbell, destacava en la presentació que s'han creat unes receptes específiques per prescriure les caminades «perquè s'ha constatat que fins i tot quan s'aconsella deixa de fumar, si els ho poses en una recepta, hi ajuda. I si en lloc de dir-los que haurien de fer tants quilòmetres, els pots dir que han de cremar tantes calories i els pots concretar sobre el terreny, els pacients ho veuen diferent». També posava en relleu que «és molt important prescriure l'exercici per a l'estat de benestar físic, però sobretot psíquic». En aquesta línia, Javier del Rio, promotor de la plataforma Walking is good, i l'alcaldessa de Castellbell, Montse Badia, coincidien a destacar que «si tota la població caminés, no som conscients de la quantitat de diners que estalviaríem a les arques públiques en salut». Sobretot, van remarcar, per la incidència que l'exercici físic té «en la prevenció de malalties», de les quals el sedentarisme n'és una de les grans palanques.