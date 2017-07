Una associació lluita perquè no es perdi la pagesia a l'entorn de Montserrat

Un grup de persones preocupades perquè es mantingui l'activitat a la terra de l'entorn de Montserrat, obren un local a Marganell perquè sigui un espai de trobada entre propietaris, vells pagesos i noves generacions interessades en el sector. Aquestes persones formen part de l'Associació Massís de Montserrat, la qual fomenta el producte local i de temporada i pretén superar la situació actual de decadència del sector.

«L'objectiu és que el sector pugui tirar endavant i que les noves generacions agafin el relleu», explica Verònica Hirano, coordinadora de l'associació. Assegura que hi ha molts joves que tenen ganes de treballar en el sector però que no tenen facilitats per entrar-hi. «Hi ha una falta de vincle entre propietari i nou productor», comenta Àlex Bagant, l'impulsor de l'entitat. Hirano remarca que hi ha joves que no tenen accés a les ter-res ni experiència, i això sovint es tradueix en una falta de confiança per part del propietari. «No és un tema de diners, sinó un tema de confiança», apunta Bagant. D'aquesta forma, l'associació facilita el contacte entre els propietaris o els antics pagesos i les noves generacions perquè hi hagi una transferència de coneixements o una cessió de terres.

El dimecres vinent l'associació obrirà una nova seu a Marganell, a la caseta de fusta de l'antiga agrobotiga de la població. Fins ara, no disposava d'un espai perquè la gent pogués anar-hi. Però gràcies al Patronat de la Muntanya de Montserrat i a l'Ajuntament de Marganell, l'associació podrà oferir un lloc on poder fer l'assessorament agrari. «La intenció és crear una xarxa d'oficines per cobrir els pobles de Montserrat, però estem buscant finançament», comenta Bagant.

L'agrupació té 21 socis i pretén augmentar-ne el nombre. De fet, un espai de difusió de l'associació és la Fira del Montserratí, un esdeveniment organitzat per la mateixa entitat que promociona productes fets al territori.

Els horts comunitaris són un dels serveis que ofereix l'associació. Els horts del Bruc són els únics que estan en funcionament, però preveuen posar-ne a més poblacions. A més, també hi ha un espai de formació i guiatge perquè les persones sense experiència puguin esvair els dubtes i aprofundir coneixements.

«Aquest projecte va sorgir de l'agrupació d'un sector de la població descontent amb les poques facilitats per accedir a la pagesia», explica Àlex Bagant. «La idea era ajudar la gent que es trobés en aquesta situació i generar una confiança com a grup per arribar a acords amb els propietaris», apunta Bagant.