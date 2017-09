Els cellers del Bages avancen la verema com mai per les poques pluges i la calor

La collita de raïm primerenca que hi ha hagut enguany al Pla de Bages també s´està vivint a la majoria de zones vinícoles de Catalunya. Els cellers de la DO Pla de Bages s´han vist obligats a iniciar la verema l´última quinzena d´agost, a causa de l´escassetat de pluges i les altes temperatures, que han fet madurar el raïm abans d´hora. Els productors asseguren que la qualitat del vi serà bona, però la producció serà baixa.

Joan Soler, president de la DO Pla de Bages, destaca que en els últims dos anys la producció s´ha reduït el 30%, però el nivell de qualitat dels vins no se n´ha ressentit.

Fins fa pocs anys, s´associava la verema al mes de setembre, però aquest any, a la zona vinícola del Penedès, els primers raïms es van començar a recollir a final de juliol. De fet, la secretària de la DO Pla de Bages, Eva Farré, afirma que la collita mai s´havia avançat tant i que «segurament es donarà per finalitzada a final de setembre».

La majoria de cellers del Bages ja fa dies que recullen el raïm madur. L´Oller del Mas va començar a mitjan agost. L´enòleg d´aquest celler, Jordi Campreciós, considera que la maduració ha sigut més prematura perquè enguany «el final de l´hivern va ser càlid i això va fer que el cep brotés abans i aleshores el procés s´accelera». Aquesta excepcionalitat també l´han notat a Artés, la responsable del Celler Cooperatiu d´Artés, Anna Berenguer, explica que els socis del celler recorden diverses recollides primerenques, «però no tant com aquesta».

Frank Margenat, propietari de l´Oller del Mas, afegeix que aquest any la sequera ha comportat que no hi hagi tanta humitat, «i això és bo per a la vinya, ja que no es creen tants fongs ni es generen tantes malalties». Tot i així, remarca que normalment la seva finca produeix uns 4.000 quilos per hectàrea, aproximadament, però aquest any preveu una producció d´entre 2.500 i 3.000 quilos per hectàrea.

El propietari del Celler Sanmartí, Joan Sanmartí, es mostra optimista perquè el raïm està molt sa i pràcticament no hi ha hagut de fer tractaments. Amb tot, lamenta que la producció estarà per sota de la d´altres anys i com a causes fa ressalta la falta de pluja i una glaçada a final d´abril que va afectar part de la collita.

Les varietats de raïm que dominen el paisatge vinícola del Pla de Bages són el cabernet sauvignon i el merlot, tot i que la zona s´ha donat a conèixer per varietats pròpies com el picapoll i per altres que es van recuperant com el mandó. Joan Soler destaca que, a final dels anys 80, es va replantar la vinya al territori a través de varietats foranes. Tot i així, «el Bages té una riquesa increïble de varietat autòctona i alguns cellers la potencien», explica Soler. De fet, Frank Margenat comenta que el seu celler (Oller del Mas) va recuperar la varietat del picapoll negre fa una dècada. «Vam trobar uns ceps, els vam analitzar i quan ens vam adonar que es tractava d´una varietat típica bagenca vam decidir recuperar-la», recalca Margenat.

Un altre celler que pretén mantenir la tradició és el Celler Cooperativa d´Artés. Anna Berenguer destaca que tenen vinyes que són dels anys 30 i 40 del segle passat. Per tal de no perdre-les, «hem fet un conveni amb el Celler Cooperatiu de Salelles per lluitar per seguir mantenint aquest llegat», remarca Berenguer. La vinya més vella que mantenen és de l´any 1930.

Segons Marc Maldonado, sommelier i director comercial de l´Oller del Mas, el vi ha d´expressar la identitat de la zona on està elaborat. «El vi et permet viatjar coneixent noves cultures a través del sabor, per això és important que el vi del Bages mantingui un sabor especial.