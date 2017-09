Acciona gestionarà el servei d'aigua a Sant Vicenç a partir de l'1 d'octubre

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha adjudicat a l'empresa Acciona Agua el servei d'abastament d'aigua potable, que des del 1976 prestava Sorea. El contracte amb la nova adjudicatària, que té una durada inicial de 10 anys, serà vigent a partir de l'1 d'octubre. El canvi de concessió suposarà per als veïns i veïnes de Sant Vicenç una rebaixa del 23% en el rebut de l'aigua.

El consistori acaba de signar el contracte per a l'adjudicació del servei a Acciona, que el ple va aprovar per unanimitat l'abril passat. La rebaixa en els rebuts forma part d'un estalvi global de 2,2 milions d'euros per al conjunt del municipi previst per als propers deu anys. L'alcalde de Sant Vicenç, Joan Torres, ahir es mostrava satisfet que la nova concessió, fruit d'un procés iniciat el 2015, ja sigui una realitat, i destacava que l'estalvi que suposa «revertirà directament en els ciutadans».

El rebut del mes de setembre serà el darrer que els veïns i veïnes pagaran a Sorea i, per tant, la rebaixa s'aplicarà en el rebut trimestral que es cobrarà el mes de desembre. Segons Torres, ara Acciona està adequant el seu local al carrer Gran, però té cedit un espai a l'ajuntament per atendre possibles incidències. També ha informat que l'oficina d'atenció al ciutadà resoldrà possibles dubtes i preguntes dels usuaris.

El contracte d'Acciona, que serà vigent a principi del mes vinent, suposa una facturació aproximada de 6 milions d'euros i té una durada inicial de 10 anys, segons ha informat l'empresa concessionària. Acciona Agua gestionarà l'atenció als usuaris del servei, la qualitat de l'aigua i el manteniment de les infraestructures hidràuliques.

Aquestes tasques inclouen l'Estació de Tractament d'Aigua Potable (ETAP) de Boades, que incorpora un cabal de disseny de 110 m3/h i té capacitat per tractar uns 2.640 m3 d'aigua al dia, així com les instal·lacions que hi estan associades, amb l'excepció del sistema de clavegueram. L'empresa també s'encarregarà de les «feines de reparació urgents per afrontar situacions d'emergència, del control analític de l'aigua i de l'atenció als abonats del servei».

Acciona també ha informat que, en el marc d'aquest contracte, «s'engegarà un Pla de Millora del balanç hidràulic per tal de reduir possibles pèrdues d'aigua en el sistema, i es duran a terme reformes en infraestructures ja existents». Entre altres actuacions, s'optimitzaran els sistemes de bombament de La Balconada i El Castellet, el pou d'abastament de Vallhonesta i els dipòsits de capçalera de l'ETAP de Boades.



El recurs de Sorea continua obert

L'empresa Sorea, que presta el servei a la població, va presentar el mes de maig passat un recurs contenciós administratiu contra l'adjudicació del subministrament d'aigua al·legant que el consistori va desestimar la seva oferta tot i haver estat la més ben puntuada.

Fonts de Sorea van confirmar ahir que el procés contra l'adjudació continua obert. Segons l'empresa, «el jutjat va admetre a tràmit el recurs i va instar l'Ajuntament a facilitar a la sala l'expedient administratiu, però fins ara no s'ha traslladat a Sorea». Les mateixes fonts asseguren que un cop es rebi la documentació «presentarem la demanda».