Sant Fruitós crea una borsa per tenir habitatges turístics

L'Ajuntament de Sant Fruitós de Bages ha aprovat la creació d'una borsa interna d'habitatges d'ús turístic al municipi per tal d'oferir una modalitat d'allotjament que actualment no troben els visitants que s'acosten al poble. Amb aquest nou servei, el consistori vol aprofitar les potencialitats turístiques del municipi i alhora donar resposta a una creixent demanda d'oferta de places per part de persones que visiten el municipi bagenc.

Segons informen des del consistori, Sant Fruitós de Bages «té un gran potencial de desenvolupament a causa de la seva situació estratègica dins la comarca del Bages i la seva dinàmica i diversa activitat cultural, turística, esportiva, empresarial i comercial». A banda, afegeixen, «té un important patrimoni arquitectònic i paisatgístic, començant pel monestir de Sant Benet de Bages i continuant per l'església parroquial, la Sèquia o el Cobert de la Màquina de Batre, que atrauen un gran nombre de visitants».

En aquest sentit, l'oferta d'allotjament, apunten des de l'Ajuntament, no cobreix les demandes dels visitants, i aquests han de desplaçar-se per tal de poder pernoctar. És per aquest motiu que el consistori ha creat una borsa interna d'habitatges turístics per tal «de regular l'activitat i alhora assegurar que s'ofereixi un bon servei al visitant».

Els habitatges d'ús turístic són immobles cedits pels seus propietaris als visitants a canvi d'una contraprestació econòmica, per a una estada temporal. Per tal de fer créixer aquesta borsa, l'Ajuntament de Sant Fruitós ha anunciat que facilitarà alguns tràmits burocràtics a les persones interessades a formar-ne part, i promocionarà el seu habitatge a través dels diferents canals de difusió del consistori per tal de fer-los més visibles als interessats.

Els ciutadans que vulguin afegir el seu immoble a la borsa d'habitatges turístics que s'ha creat a Sant Fruitós de Bages poden dirigir-se a l'ajuntament, on se'ls informarà dels diferents tràmits que han de seguir.