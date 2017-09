Talents de la regió central celebren els 10 anys del projecte «Joves i Ciència»

Un total de 18 alumnes de la regió central apassionats per la recerca científica han celebrat avui al vespre el desè aniversari del programa que els ha apropat als centres de recerca per ampliar els seus coneixements. «Joves i Ciència» és una iniciativa adreçada als estudiants de secundària catalans interessats per la ciència i que serveix per potenciar la seva excel·lència en el camp de la recerca.

De fet, la celebració, que s'ha fet a Món Sant Benet, ha congregat prop de 300 alumnes de tot Catalunya que al llarg de la darrera dècada han pogut participar, abans d'entrar el món universitari, en projectes científics.