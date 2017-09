Castellgalí pretén aprofitar la posició geogràfica com a atractiu turístic

L'Ajuntament de Castellgalí pretén posar un peu al sector turístic donant valor a la cruïlla de camins que es pot trobar al poble. Diversos trets de la població com el punt de confluència del Cardener i el Llobregat, i les rutes entre Montserrat, Manresa i Castellgalí han fet plantejar al consistori la possibilitat de crear noves infraestructures i serveis que atreguin els forans i donin una nova sortida laboral als veïns.

L'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno, remarca que és conscient que el poble no té un atractiu turístic per si sol, «però tenim diversos elements potents al nostre voltant, com el turisme vinícola, les accions que s'estan duent a terme de cara a la Manresa 2022 i el potencial del Geoparc, i hi hem d'estar a l'altura».

De fet, la proposta, anomenada «Pla director turístic Castellgalí», engloba tres eixos d'actuació. Un d'ells se centra en la desembocadura del riu Llobregat i el Cardener, situada al municipi. Aquest indret és un punt estratègic per al desenvolupament turístic del poble.

La Diputació de Barcelona ha desenvolupat un projecte, la Via Blava, que pretén adaptar una avinguda de lleure paral·lela al riu Llobregat. Castellgalí esdevindrà l'únic punt d'aquesta via que presentarà una cruïlla entre el Cardener i el Llobregat. «Els terrenys que envolten l'indret on es produeix la desembocadura són públics i allà volem crear el Parc Fluvial de l'Aiguabarreig, un espai de lleure, pesca i observació que aproparà els pelegrins», comenta l'alcalde. Per aquest motiu, l'Ajuntament de Castellgalí podrà fer les seves consideracions en el marc del projecte de la Via Blava. La Diputació preveu començar les obres el 2018 i acabar-les el 2019.

Un altre eix d'actuació seria la creació del refugi de la Masia del Pla per tal de convertir el municipi en un node rellevant en el darrer tram del Camí Ignasià. L'alcalde considera que l'espai servirà per acollir els excursionistes que es dirigeixen a Montserrat, però també les persones que l'any 2022 emprenguin la ruta ignasiana. El refugi constarà de 18 places i Gimeno preveu que entri en funcionament la primavera que ve.

L'Ajuntament del poble també pretén potenciar els indrets patrimonials de Castellgalí creant tres línies d'actuació. En primer lloc, es vol donar a conèixer elements d'interès geològic com les pedreres i les formacions de xaragalls que hi ha al poble. A més, el Geoparc està editant un mapa turístic i el poble vol obtenir un reconeixement. En segon lloc, Gimeno reivindica que no vol quedar-se al marge del turisme vinícola de la comarca, i remarca que «el municipi és l'entrada de la DO del Pla de Bages, geogràficament parlant». I, finalment, es preveu reforçar el patrimoni romà que hi ha i integrar-lo dins del projecte de la Via Blava. «D'aquesta forma, el pas per Castellgalí no només servirà per observar el parc fluvial de l'Aiguabarreig, sinó també per visitar la torre del Breny, un sepulcre monumental romà que volem restaurar».

Gimeno explica que l'ocupació del poble està centrada en les activitats industrials. Tot i així, «el turisme serà un complement que ajudarà a potenciar el que tenim i a aprofitar la situació geogràfica estratègica del municipi». Considera que aquest sector donarà feina al poble i facilitarà la creació de noves empreses, «que giraran al voltant del parc fluvial de l'Aiguabarreig, en gran part».

L'Ajuntament afirma que el pla turístic és una feina que es farà de mica en mica, tot i que l'alcalde assegura que el 2019 ja hi haurà força feina feta.