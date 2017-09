Un monjo de Montserrat anima a "dir no a la repressió"

Després del posicionament a favor de la mare abadessa del monestir de Vallbona de les Monges, Sor Camprubí, ara ha estat el pare Sergi d´Assís Gelpí, monjo de Montserrat, qui ha fet pública la seva disconformitat amb les accions dutes a terme pel govern espanyol per aturar el referèndum, durant la missa d´aquest diumenge, segons informa RAC1.

Gelpí ha animat a "dir no a la repressió i sí a la llibertat" i al respecte "dels drets més fonamentals". "Hem vist com s'han amenaçat i, fins i tot, vulnerat" aquests drets, ha denunciat, fent referència concreta al dret de reunió, a la llibertat d'expressió i a "un dret tan senzill com el de ser consultats".

El monjo també ha criticat el menysteniment a "les institucions del nostre poble", cosa que "vol dir menystenir els ciutadans a qui representen", en referència als atacs a l'autogovern català, com les detencions d'alts càrrecs i la intervenció de competències.

També ha fet una crida a "no mirar cap a una altra banda" davant dels fets que estan tenint lloc aquests últims dies, ni "deixar-se arrossegar per la postveritat que tergiversa la realitat".

Per això, ha confiat que "Déu ens ajudi a saber afrontar aquests dies sempre amb esperit pacífic" i estar "al lloc que ens correspon de la nostra història".

Fent ús de la curiosa Paràbola dels bitllets a Hawaii, el pare Gelpí ha convidat els assistents a oposar-se a la repressió del govern espanyol en defensa de les institucions catalanes. L´homilia ha estat fortament aplaudida en acabar.