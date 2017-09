La Festa de la Verema d'Artés dóna impuls a les activitats de dissabte

Artés acollirà aquest diumenge, coincidint amb la convocatòria del referèndum, la 22a edició de la Festa de la Verema del Bages. Enguany, els organitzadors fan una important aposta per potenciar els actes de dissabte a la tarda i al vespre a la plaça Vella. Per aquest motiu, els Tastos amb ritme, estrenats l'any passat, amb tastos de vins i actuacions musicals, incorporen una desgustació gastronòmica a càrrec de quatre restaurants artesencs.

La nova proposta substitueix el tradicional sopar de maridatge que es feia a la sala 2 de Gener. Segons l'alcalde d'Artés, Ernest Clotet, amb aquest canvi «buscàvem un espai per menjar i compartir els vins on pugui ser tothom». Els Tastos amb ritme es faran a partir de les 8 del vespre i inclouran una selecció especial de 14 vins dels diferents cellers de la DO Pla de Bages, que es podran acompa-nyar de les tapes dels restaurants locals El Punt/La Punta, La Llosa, La Sardana i La Xicra. Tot plegat, animat amb les actuacions musicals de les formacions Jazz Spar-row amb Ariadna Colomer i Mon Petit Món. Les activitats a la plaça Vella, però, començaran a les 5 de la tarda amb una gimcana familiar, balls en línia i l'actuació castellera, a càrrec dels Xerrics d'Olot i dels Picapolls de la Gavarresa.

També dissabte, com és habitual, se suma a la festa la Verema Solidària d'Ampans, a la Finca Urpina de Sant Salvador de Guardiola, amb una matinal d'activitats per a tota la família. Hi haurà una sortida en BTT, una caminada entre vinyes, la collida i aixafada de raïm i taller artesanal de most. Com a novetats, es farà un vermut musical i els actes tindran com a espai central la formatgeria.

El plat fort de la Festa de la Verema arribarà diumenge i es manté fidel a les activitats que la caracteritzen com la mostra de vins de la DO Pla de Bages, els mossecs de les Cuineres del Bages, la baixada a la vinya, l'aixafada popular de raïm, la fira d'artesans i les representacions de cultura popular, música i espectacles de carrer.

El fet que la festa coincideixi amb la jornada electoral del referèndum marca la cita d'enguany. Tot i així, els organitzadors confien que «entre votació i votació la gent pugui venir i relaxar-se una miqueta prenent uns bons vins», apunta Clotet.

La fira s'inaugurarà oficialment divendres, per primer cop a Artés, a l'Espai Artium, amb una xerrada-tast sobre «La geologia sota les vinyes. Una història de milions d'anys», a càrrec del director tècnic del Geoparc de la Catalunya Central, Ferran Climent, i del president de la DO Pla de Bages, Joan Soler.



Nocturna Vinum, dijous

Però les activitats de la festa comencen ja aquest dijous a Manresa amb una nova edició del Nocturna Vinum, que fa una degustació i maridatge de vins i espectacles en directe en set locals de la capital del Bages: Araunvi Manresa, Canonge, El Traster, El Vermell, Espai Rubiralta, Kursaal Espai Gastronòmic i Taverna 1913. El dijous de la setmana vinent, 5 d'octubre, el Nocturna Vinum es traslladarà a l'Espai Artium d'Artés amb la «voluntat de fer créixer la festa a la comarca», apunta la secretària de la DO Pla de Bages, Eva Farré.