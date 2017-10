L'alcalde socialista de Castellgalí reconeix que està «destrossat, trist i indignat»

«Destrossat anímicament, trist i indignat». Així és com assegura que està l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno (PSC), després de la càrrega policial que van patir els veïns del municipi aquest diumenge, durant el referèndum, a l'escola Sant Miquel. Gimeno, que discrepa de l'opció política de la independència, no tenia previst participar a la jornada electoral al municipi i tampoc va fer-ho davant dels fets ocorreguts «per respecte a la gent que hi havia» i perquè «hauria crispat més els ànims i no hauria aconseguit res». A més, afirma que amb els fets ocorreguts els que defensaven l'opció del diàleg «ens hem quedat sense gaires arguments».

L´alcalde (que ahir sí que va ser a l´acte ciutadà que va tenir lloc al migdia davant l´escola) ha manifestat, a través d'una carta que es va llegir dilluns davant de l'ajuntament i que han fet arribar als veïns, «la més enèrgica condemna i rebuig per l'actuació policial de la Guàrdia Civil per la seva desproporció i violència».

També expressa «el màxim suport» a tots els veïns i veïnes del municipi que van patir les conseqüències «d'aquesta acció policial totalment innecessària i injustificada». Reconeix als veïns «l'elevat sentit de la responsabilitat en no caure en cap mena de provocació i donant un gran exemple de civisme en uns moments molt difícils». L'Ajuntament de Castellgalí s'ha compromès a fer arribar aquest escrit a la delegació del Govern a Catalunya.

En declaracions a Regió7 dilluns, el batlle considerava que «als alcaldes se´ns va ficar intencionadament en aquest merder quan crec que no hi hauríem d´haver sigut, en cap elecció mai hem tret ni posat urnes, s´ha intentat posar-nos o en un cantó o a l´altre i crec que no pertocava».

Gimeno diu que ha viscut moments complicats però cap d'aquesta magnitud i assegura «no entendre» el motiu de la càrrega policial. Reconeix que «no esperava tanta contundència» i que «és la situació pitjor que ens podíem trobar aquí a Catalunya».

El líder dels socialistes a la Catalunya Central assegura que, a nivell polític, «no tenim clar què passarà en els propers dies i setmanes i entenem que el més probable, per desgràcia, és que hi haurà un espiral de confrontació i acusacions entre els dos sectors». Per aquest motiu, considera que «en un moment o altre hi haurà d´haver diàleg i cessions per les dues parts».

Diu que el PSC «lamenta profundament el que ha passat i condemna enèrgicament les actuacions policials desproporcionades» i que «si en algun moment hem de participar a reconduir les coses intentarem fer-ho» tot i que reconeix que la situació ara «no és fàcil d'arreglar».

Amb tot, Gimeno, que ha reconegut públicament en diferents ocasions que discrepa de l'opció política de la independència, i que «no comparteixo la manera com es plantejava aquesta opció» reconeix que «en aquests moments la nostra posició queda molt diluïda i sense arguments».