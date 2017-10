El futur és una taxa de la brossa individualitzada

El futur de la gestió de les deixalles i, per defecte, de l'augment dels índex de reciclatge passa per una taxa personalitzada i no general per municipis (pagament per quantitat de brossa generada), i aquesta per un control individualitzat. Així ho va posar en relleu ahir el director de l'Agència de Residus de Catalunya, Josep Maria Tost, recordant que la Unió Europea extableix unes elevades exigències en aquest àmbit, ja d'aquí a tres anys (2020). «La tecnologia ho permet i ja hi ha països que ho tenen en pràctica, amb cubells amb xips o dipòsits tancats, només accessibles amb targetes personalitzades».

El director de l'Agència de Residus de Catalunya va destacar que un factor que pot influir en l'augment de la recollida selectiva a curt termini és l'increment dels cànons de residus. L'any 2018, el cànon per disposició en abocador passarà dels 30 euros per tona actuals als 35,60. El 2019 s'incrementarà als 41,30, i el 2020 als 47,10 euros per tona. A més, a aquests imports encara s'hi haurà d'afegir el de les sancions que imposi la Unió Europea si no s'assoleixen els objectius que fixa, que és d'un índex de reciclatge del 50% el 2020, i d'entre el 65% i el 70% el 2030.

Tost també ha explicat que aquest darrer trimestre està previst iniciar un procés de consulta prèvia per elaborar una nova Llei de Residus que permeti implantar un model individualitzat de gestió. El model penalitzarà econòmicament, i de forma individualitzada, les llars que no separen la brossa, i afavorirà les que ho fan.