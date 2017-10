Les activitats gastronòmiques es consoliden a la Fira de Tardor de Navàs

La Fira de Tardor Navàs, que se celebra al llarg d´aquest cap de setmana, ha consolidat totalment les seves activitats gastronòmiques que van centrar la jornada de dissabte. Aquest diumenge, les activitats més tradicionals són les que porten l´activitat al municipi.

Així, al llarg de tot el matí d´aquest diumenge 250 puntaires vingudes d´arreu de la Catalunya Central han omplert la plaça de l´Ajuntament. A més, a la mateixa plaça, a partir de les 12 del migdia s´ha portat a terme la roda d´esbarts infantil i juvenil de la Catalunya Centre, que ha atret un públic nombrós.

Al voltant de tota la plaça també hi ha les parades que participen en la XXVI fira d´artesania. S´hi poden trobar tot tipus de productes artesans, com joies i tèxtils i també hi ha una nombrosa representació de parades d´alimentació, amb diversos productes tradicionals com formatges i làctics, mel, coca i embotits, entre d'altres.

Precisament aquest matí, les autoritats locals en capçalades per l´alcalde Jaume Casals i el regidor de Promoció Econòmica, Joan Fernández acompanyats de pubilles i hereus, han fet un recorregut per les parades distribuïdes sota i al costat dels porxos de la plaça de l´Ajuntament.

D´altra banda, la gastronomia va centrar la jornada del dissabte i va ser tot un èxit. De fet, en bona part de les activitats previstes en el Tastentorn, que comptava amb un sopar a base de tapes i vins de proximitat, es van esgotar totes les places disponibles. També es van fer degustacions de formatges i oli, un tast de cerveses i una degustació de xocolates i un viatge iniciàtic al món del cacau.

Fernàndez explica que la intenció és que la gastronomia i la conscienciació de la sobirania alimentària sigui un dels fils conductors de la Fira de Tardor de Navàs.

D´altra banda, l´alcalde Jaume Casals, feia, aquest matí i de forma provisional a l´espera de com evolucioni el dia, un balanç positiu de la fira, especialment després de la participació que van tenir les activitats del dissabte.