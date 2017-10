Milers de conductors podrien utilitzar l'autopista gratis i fan el trajecte per la C-55

L´ampliació que la Generalitat va fer dels descomptes de l´autopista Terrassa-Manresa ha tingut un resultats que ofereixen una cara, un matís i una creu. La creu dels resultats obtinguts fins ara a la C-16 és que la proporció d´usuaris potencials que podrien passar per l´autopista accedint als descomptes i que no ho fan és encara molt elevada.

Ho posen de manifest les dades registrades pel departament a partir de la implantació, aquest setembre passat, d´un nou sistema que permet controlar els recorreguts de gran part dels vehicles que circulen per aquest corredor del sud del Bages.

El departament ha posat en marxa un seguiment mitjançant 19 sensors que detecten senyals de bluetooth i wifi dels conductors o ocupants dels vehicles, el que permet analitzar l´origen i la destinació d´una bona part dels desplaçaments (la dels vehicles que duen aquests dispositius) que es fan pel corredor que formen la C-16, la C-55 i també la C-58 .

Una de les dades més importants que ha aportat fins ara és que milers de conductors al dia que, pel seu trajecte i franja horària, podrien passar gratuïtament per l´autopista, utilitzen en canvi la C-55.

En concret, del seguiment fet al trànsit de vehicles que circulen (com a mínim) entre Cabrianes (C-16) i Monistrol de Montserrat (C-55) es desprèn que utilitzen en el 68% dels casos la C-55 en les franges que podrien passar per l´autopista sense haver de pagar.

Per tant, només un 32% fan ús de les bonificacions del total que hi podria accedir. El mateix seguiment entre Cabrianes (C-16) i Castellbell (C-58) encara dóna resultats més extrems. Només el 13% utilitzen l´autopista i el 87% (que també ho tindrien gratuït) van per les carreteres generals.

Per al secretari general de Mobilitat, Ricard Font, aquest seguiment ofereix una doble lectura. La negativa, «que encara no estem traslladant prou bé la informació»; la positiva, «que tenim molt camp per córrer per passar vehicles de la C-55 a l´autopista».