L'alcalde de Cardona reclama recol.locacions properes per als treballadors d'Ercros

L´alcalde de Cardona, Ferran Estruch, ha emplaçat Ercros a «treballar al màxim» per poder donar una sortida laboral a prop del municipi als treballadors que fins ara han tingut la seva activitat a la factoria cardonina, alhora que ha afirmat que «s´està treballant intensament per tal de fer-ho possible». El consistori ha requerit tant a la companyia com a la Generalitat que prevegin «una solució global que permeti no deslocalitzar als treballadors de la vila».

Estruch ha expressat aquesta demanda després que dilluns Ercros presentés formalment un Expedient de Regulació d´Ocupació (ERO) per a la planta de Cardona, mesura que tant el consistori com la plantilla ja es veien a venir des de feia mesos i que suposarà el cessament de l´activitat abans de l´11 de desembre i deixar el runam vell amb més de 4 milions de tones per treure.

L´alcalde, però, ha insistit a exigir a Ercros el màxim compromís en la recuperació mediambiental de la vall salina, «com un dels màxims explotadors de sal i potassa al llarg del segle XX», que va acabar deixant els runams com a herència.

El batlle afirma que «hem estat i serem contundents en la necessitat d´eliminar el runam, encara que sigui a llarg termini», i en aquesta línia emplaça novament Ercros a «tenir una actitud positiva» davant la «problemàtica social i mediambiental», alhora que reclama a la Generalitat que actui «com a mediador per tal de fer-ho possible».

Ara bé, l´alcalde ha posat de manifest el descontentament del consistori amb Ercros pel tancament «de la planta de Cardona adduint el cost excessiu que els suposaria mantenir la fabricació a la població mentre que presenten beneficis substanciosos en els darrers anys».

Estruch insisteix que una de les eines clau per donar sortida a la problemàtica és que Cardona hagi estat inclòs finalment al Pla Director de la Mineria del Bages. Per al municipi, «ha de permetre definir unes directrius clares en la línia marcada al 2003 en el projecte integral de restauració de la vall salina i la recuperació de la llera del riu, i el futur d´activitat industrial de Cardona».