Eternam acompanya al cementiri de Sant Fruitós gent gran amb pocs recursos

Maria Pau Hernández amb la regidora de l´Àrea de Serveis Socials i Veïnatge, Cristina Murcia ARXIU PARTICULAR

L'empresa Eternam Serveis Funeraris, que des del passat mes d'agost gestiona el Cementiri Municipal de Sant Fruitós de Bages, ha incorporat algunes millores a l'equipament coincidint amb el dia de Tots Sants. En aquest sentit, durant tota la setmana abans de l'1 de novembre, el cementiri va comptar amb diversos operaris que, durant tot el dia, van atendre consultes i van ajudar, principalment a gent gran, a accedir als nínxols.

D'altra banda, durant la setmana abans i el mateix dia de Tots Sants, les persones grans amb pocs recursos o que viuen soles tenien l'oportunitat de ser traslladades al cementiri i rebre ajuda per netejar el nínxol de manera gratuïta. Maria Pau Hernández, que viu a la Residència municipal de gent gran, va ser una de les persones que va fer ús del servei i va ser acompanyada per part d'Eternam. Segons han informat fonts de l'empresa, Hernández es va mostrar satisfeta per l'ajuda i la companyia i durant la visita va coincidir amb la Regidora de l'Àrea de Serveis Socials i Veïnatge, Cristina Murcia.

El dia de Tots Sants hi va haver una afluència elevada al cementiri on es van celebrar diferents actes com la Missa que va tenir lloc a la tarda celebrada pel mossèn de Sant Fruitós. Eternam Serveis Funeraris és la concessionària del cementiri i del futur tanatori i crematori, que es construirà en uns terrenys a tocar de l'equipament.