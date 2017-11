Sallent farà el 17 de novembre el sopar solidari de Càritas

Sallent celebrarà el 17 de novembre el sopar solidari de Càritas, esdeveniment en què participen diversos restaurants del poble que aporten de forma desinteressada, la matèria primera per poder fer aquest àpat. Enguany, consta d'un menú degustació. Cada plat estarà elaborat pels restaurants que hi participen. El preu és de 25 euros, destinats íntegrament a l'entitat, que ajuda les famílies amb risc de vulnerabilitat i d'exclusió social. També hi ha la possibilitat de comprar una taula sencera, per a 10 persones, pel preu de 250 euros, o col·laborar comprant un tiquet de Taula 0, pensat per a les persones que no puguin assistir al sopar, però vulguin fer una aportació benèfica.