Castellgalí canvia prop de 600 bombetes de l'enllumenat públic

L'Ajuntament de Castellgalí va començar a aplicar el maig passat un pla de substitució d'una bona part de les bombetes del municipi per aconseguir reduir la despesa energètica del poble. L'objectiu de la iniciativa és doble, segons han destacat fonts municipals: dedicar menor part del pressupost a pagar la factura de la llum i avançar cap a un municipi més sostenible. I els resultats, segons les mateixes fonts, ja són clarament palpables. Basen aquesta valoració en les dades d'un estudi elaborat per Grup Soler i contrastat per l'Agència de l'Energia del Consell Comarcal del Bages: l'estalvi anual és de 31.000 euros.

Durant la primera fase del pla s'ha actuat sobre 598 punts de llum del raval la Fàbrica, el nucli antic i el Mas Planoi. Majoritàriament -unes 450 unitats- eren bombetes de vapor de sodi d'alta pressió de 150 w. Les seves substitutes han estat bombetes de tipus LED amb unes potències compreses entre 51 i 35 W. Abans del canvi, el consum d'aquests punts de llum era de 395.920 kWh a l'any, una xifra que es reduirà ara a 137.046 kWh, segons l'estudi de Grup Soler. Aquest 65% de reducció en el consum suposa, a partir dels càlculs de la mateixa empresa, un estalvi econòmic anual de 31.065 euros.

El cost de l'actuació ha estat de 91.229,98, quantitat aportada per una subvenció de la Diputació de Barcelona. L'elecció de l'empresa que ha fet els canvis en l'enllumenat de Castellgalí va sortir d'un concurs públic en el qual s'hi van presentar 20 candidates. En tot el procés es va comptar amb el suport de l'Agència de l'Energia del Consell Comarcal, que és qui està assessorant l'Ajuntament a l'hora de tirar endavant el pla d'estalvi energètic. En els propers anys es repetirà aquesta actuació en altres zones del municipi.

Possibilitat de reduir les potències contractades

Al reduïr el consum, l'Ajuntament analitzarà ara la possibilitat de reduir les potències de consum que té contractades amb el subministrador elèctric. La factura amb aquesta acció es podria reduir 4.368,41 euros més a l'any.

També cal destacar que durant el 2015, i de la mà de l'Agència de l'Energia, es van revisar tots els contractes i es van actualitzar les potències contractades a les necessitats d'aleshores per la qual cosa es va obtenir un estalvi d'11.000 euros anuals.