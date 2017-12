Sant Joan reuneix mig miler de persones a la trobada del projecte social Basket Beat

El projecte lúdic i social Basket Beat al Bages va reunir en una jornada festiva més de 550 persones a la Sala de Cultura Cal Gallifa de Sant Joan per celebrar un emotiu acte final dels tallers per a la cohesió social del col·lectiu juvenil.

Enguany, uns 140 nois i noies de centres educatius, casals de joves i equipaments juvenils de Sant Fruitós, Sant Vicenç, Sant Joan, Navarcles i Castellbell s'han afegit a la iniciativa, una xifra que representa més del doble de participants respecte a la primera edició.

Una vuitantena van assistir a l'acte de cloenda i van actuar separats abans de fer una gran representació col·lectiva. L'orquestra Big Band Basket Beat Barcelona també va participar en la jornada. El Basket Beat és una metodologia per desenvolupar habilitats per a la vida mitjançant l'aprenentatge i creació musical en grup i amb les pilotes de bàsquet com a instruments.

El conseller d'Acció Social al Bages, Albert Marañón, remarca que «Basket Beat permet compartir un objectiu comú a través de l'esport i el llenguatge musical; és un projecte que demostra la importància del col·lectiu per sobre de les individualitats».