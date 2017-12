El nou equipament conviurà amb Cal Xamal, que es vol adequar com a futura seu museística

L'objectiu de l'Ajuntament de Sant Fruitós és ubicar, si es pot, la seu definitiva del museu a l'històric edifici de Cal Xamal, que va adquirir fa un temps. El problema és que necessita una intervenció prèvia gairebé integral perquè està en molt mal estat. De moment s'han fet obres d'estabilització i reforç, i encara s'ha de fer el projecte executiu per definir exactament què s'enderroca i com es rehabilita.

Mentrestant, i tenint en compte que la rectoria vella també ha quedat obsoleta com a museu, s'ha llogat l'edifici del carrer Padró, que servirà per a un període transitori, «esperant que no triguem 15 anys a tenir a punt Cal Xamal», diu Racero, de manera que durant un temps podrien conviure com a museu tots dos espais, combinant la part expositiva amb possibles tallers, o al servei de projectes de recuperació del patrimoni a càrrec del Col·lectiu de Recerca Històrica de Sant Fruitós, que és qui ha gestionat el museu fins ara i ho continuarà fent.

A més, l'Ajuntament treballa amb la idea d'un museu amb una part fixa i una altra de dinàmica, amb peces d'altres museus amb qui es farien intercanvis per poder-les exposar temporalment. Ara, a la rectoria vella «hi ha moltes peces i molt disperses, i molt material en estanteries». S'haurà d'ordenar i fer una tria segons el que digui el projecte museístic, sense que forçosament s'hagi d'exposar tot, diu Racero. «Voldríem integrar-nos a la Xarxa Local de Museus de la Diputació».