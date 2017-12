L'ús de l'autopista com a ronda gratuïta redueix fins a cinc minuts el trajecte al sud del Bages

Fer el recorregut amb cotxe des de Sallent fins a Castellbell passant per la C-55 o utilitzant l'autopista en les franges que aquesta és gratuïta suposa que, en la segona opció, s'arriba a reduir fins a cinc minuts i mig el temps de trajecte. Dit d'una altra manera, passar en tot aquest tram per la C-16 equival a estalviar-se una quarta part del temps que es requereix per la car-retera general.

Així ho posen de manifest les dades dels controls automatitzats que des del setembre té instal·lat el departament de Territori al llarg d'aquest corredor del sud del Bages per tenir dades de com es distribueix el flux de vehicles entre les dues alternatives.

Tal com va explicar Regió7 (vegeu edició del 20 d'octubre), la Generalitat va posar en marxa el setembre un seguiment mitjançant 19 sensors que detecten se-nyals de bluetooth i Wi-Fi dels conductors o ocupants dels vehicles, el que permet analitzar l'origen i la destinació d'una bona part dels desplaçaments (la dels vehicles que duen aquests dispositius) que es fan pel corredor que formen la C-16, la C-55 i també la C-58 . Un dels aspectes que aporta és el temps que, de mitjana, tarden els conductors a fer el recor-regut per cadascun dels dos itineraris segons la franja horària. I les diferències arriben a ser de fins a 5,5 minuts, segons les dades facilitades pel departament. En l'anàlisi de trànsit de pas des de Cabrianes (Sallent) fins a Castellbell es detecta que, per exemple, en la franja de les 8 del matí (hora d'alta freqüència i en què l'autopista està bonificada), un vehicle que passi íntegrament per la C-16 tarda de mitjana 15,5 minuts a fer aquest recorregut, mentre que per la C-55 el temps en el mateix horari és de 21 minuts. Hi ha les diferències equivalents de temps al voltant de les 3 de la tarda (llavors no hi ha gratuïtat) i entre 5 i 6.

Les dades recollides també posen de manifest que en franges de menor trànsit (com ara a les 6 del matí) aquesta diferència es redueix a 3 minuts perquè el temps que es necessita per fer el recorregut per la C-55 baixa a 19 minuts de mitjana.

Tal com ja va informar aquest diari, la creu de les dades recollides fins ara és que la proporció d'usuaris potencials que podrien passar per l'autopista accedint als descomptes i que no ho fan és encara molt elevada. Mitjançant el sistema de seguiment abans esmentat, es detecta que milers de conductors al dia que, pel seu trajecte i franja horària, podrien passar gratuïtament per l'autopista, utilitzen en canvi la C-55.

En concret, del seguiment fet al trànsit de vehicles que circulen (com a mínim) entre Cabrianes (C-16) i Monistrol de Montserrat (C-55) es desprèn que utilitzen en el 68% dels casos la C-55 en les franges que podrien passar per l'autopista sense haver de pagar. Per tant, només el 32% fa ús de les bonificacions del total que hi podria accedir.

El mateix seguiment entre Cabrianes (C-16) i Castellbell (C-58) encara dóna resultats més extrems. Només el 13% utilitzen l'autopista i el 87% (que també ho tindrien gratuït) van per les carreteres generals.

La dada més positiva de l'ampliació dels descomptes aplicats des del gener passat a l'autopista és que del gener fins al setembre d'aquest any el nombre d'usuaris que n'han fet ús s'ha duplicat, amb relació al de l'any anterior, quan eren més delimitades.

En concret, al llarg del 2016 van accedir a aquests descomptes un total de 423.941 vehicles, el que suposa una mitjana diària de 1.710 usuaris. Del gener al setembre d'enguany, la xifra total ja superava de 160.493 vehicles la de l'any anterior (el 38% més), el que suposava una mitjana diària de 3.240 vehicles.