Moià construeix una semirotonda a la plaça de Sant Sebastià

Des d'avui fins divendres es duran a terme els treballs de construcció d'una semirotonda a la plaça de Sant Sebastià de Moià. Per la seva configuració geomètrica, la plaça té una mancança important per a la mobilitat i circulació dels vehicles que hi entren i en surten. La construcció d'una semirotonda permetrà reordenar-ne el trànsit. Durant la realització de les obres, es donarà pas alternatiu als vehicles.