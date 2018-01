La biògrafa dels Tous afirma que la reina Letícia va «suggerir» l'expulsió de Rahola i Rakosnik de la Fundació

Ana Alós, biògrafa de la família Tous, ha afirmat aquest matí al programa «Espejo Público» d'Antena 3 que la reina Letícia va ser la persona que va «suggerir» a la Fundació Rosa Oriol l'expulsió del patronat de Pilar Rahola i Helena Rakosnik, esposa d'Artur Mas, per les seves relacions amb l'independentisme i per no veure perjudicada la reputació de l'entitat.

Com ha explicat Alós durant el programa, la reina Letícia, «que mana molt», es va posar unes arracades de la marca manresana en la recepció al president de Palestina, justament el mateix dia en que va fer-se publica l'expulsió de Rahola i Rakosnik de la Fundació. D'aquesta manera va quedar demostrat que va donar suport als Tous en la seva polèmica decisió. «La Casa Reial s'hi juga el lloc, amb l'independentisme hi va la República i és per això que hi tenen molts interessos», ha afirmat.

A finals de novembre la família manresana de joiers Tous va decidir rellevar de la Fundació Rosa Oriol Pilar Rahola i Helena Rakosnik amb l'objectiu de «protegir» la «reputació» de l'entitat i «evitar que es ressenti per motius ideològics i polítics». I de fet, les vendes de la companyia s'han vist afectades per la situació política a Catalunya, ja que aquest Nadal han caigut un 25%. L'expulsió de Rahola i Rakosnik, però, de moment no es té constància que s'hagi fet efectiva formalment.

Però la biògrafa Ana Alós no s'ha quedat aquí. Davant la incredulitat d'alguns dels integrants de la tertúlia amb tot el que estava explicant, ha deixat anar que la relació amb un dels socis dels Tous, l'exministre socialista José Bono i la seva esposa, no es limitava a assumptes empresarials. «Va córrer el rumor de que els matrimonis s'havien encreuat, això m'ho va explicar Rosa Oriol de primera mà, no és un rumor i surt al meu llibre», ha explicat.

Tot seguit, el fragment del programa «Espejo Público» amb les declaracions d'Ana Alós: