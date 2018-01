Montserrat bat rècord de turistes i arriba als 2,7 milions de visitants el 2017

El recinte de Montserrat ha registrat un xifra rècord aquest 2017 amb un total de 2.728.453 visitants, un 8% més que l'any 2016. El parc natural també ha augmentat el nombre de visitants amb un 5% i ha arribat als 647.654, mentre que les activitats que es realitzen a l'entorn del parc natural també han experimentat una pujada d'un 8% (417). El gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, ha explicat que els motius que expliquen aquestes bones dades són, d'una banda, "la recuperació del turista català que amb la crisi econòmica vam perdre en bona part" i, de l'altra, "que ha seguit augmentant el turisme estranger". Pel que fa al perfil de turista estranger, Aparicio ha dit que el majoritari prové del centre d'Europa –Alemanya, Anglaterra, Itàlia i França-, tot i que també s'ha notat un increment del turista oriental, sobretot coreans, xinesos i japonesos.

El 2016 ja va ser un any de rècord a Montserrat, ja que, per primer cop, el recinte va superar la xifra dels 2,5 milions de visitants. Aquest 2017, però, Montserrat ha tornat a superar el seu sostre i ha arribat a la xifra de 2,7 milions de turistes, una dada que suposa un increment del 8% respecte l'any anterior. Del total de visitants, la majoria (1,7 milions) accedeixen amb vehicle particular o autocar al recinte, mentre que la resta ho fan a través del Cremallera (623.057) o l'Aeri (339.376). En el cas del Cremallera i l'Aeri, els turistes que opten per aquest mitjà de transport també han augmentat un 8 i un 5% respectivament.

El Parc Natural també ha registrat un augment de visitants del 5,2% i ha arribat a la xifra de 647.654 usuaris, mentre que el 2016 hi van accedir 613.97 persones. Pel que fa a les activitats que s'organitzen al Parc, el 2017 se'n van efectuar 417 i van tenir 39.868 participants. Des de finals del 2016 també es va començar a comptabilitzar les activitats amb parapent i aquest 2017 un total de 207 persones han realitzat aquest esport.

El gerent del Patronat de la Muntanya de Montserrat, Xavier Aparicio, ha valorat molt positivament aquestes xifres i ha destacat, sobretot, el fet que el recinte "té la sort" de formar part dels circuits turístics de Barcelona, un fet que atrau molts turistes estrangers a Montserrat. En aquest sentit, Aparicio ha dit que el turista estranger visita el recinte sobretot entre setmana, mentre que el visitant català acostuma a anar a Montserrat els caps de setmana.