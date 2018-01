El trànsit a l'autopista s'apropa als seus màxims, que va assolir abans de la crisi

L'autopista Terrassa-Manresa s'apropa als seus millors registres històrics de trànsit. L'any passat van passar pel peatge de Sant Vicenç-Castellbell un total de 19.636 vehicles cada dia, sumant els que van utilitzar la barrera central (és a dir, els que van continuar el seu trajecte per aquesta via ràpida, ja sigui en sentit nord o sud) i els que ho van fer per la lateral (els que en van entrar o sortir en aquest punt).

La C-16 al seu pas pel Bages s'apropa progressivament als 20.000 vehicles diaris, llindar que no només és referencial perquè es tracta d'una xifra rodona, sinó perquè és el sostre màxim que fins ara ha superat aquesta via ràpida. Va ser en els darrers anys de bonança, ja a les portes de la crisi econòmica, quan l'autopista va traspassar aquesta barrera. El 2007 va fixar el que fins ara ha estat el seu rècord (20.848 vehicles diaris) després d'un creixement de més de 2.000 vehicles al dia respecte de l'any anterior; i el 2008, tot i començar ja un descens, encara va aguantar per damunt d'aquest sostre dels 20.000.

El 2017 ha estat el quart any consecutiu que l'autopista Terrassa-Manresa ha crescut en volum de trànsit al peatge del Bages, amb una progressió més que notable que està fent possible que recuperi el que va perdre en sis anys de davallada contínua.

Les xifres són prou eloqüents. Des que el 2014 va començar a remuntar, en els tres exercicis posteriors els creixements sempre han estat per damunt del 5% en relació amb l'any precedent. Entre el 2013, que va ser l'últim any del declivi (amb un total de 13.662 vehicles diaris), i el 2017 hi ha hagut un creixement del 43,7%. En xifres absolutes, l'any passat van creuar la barrera del peatge de Sant Vicenç-Castellbell gairebé 6.000 vehicles més de mitjana diària que quatre anys enrere.

Com es pot veure clarament en el gràfic superior, des del moment que l'autopista va entrar en servei, el 1989, el trànsit no hi va parar d'augmentar, any rere any (tret de petits estacaments, el 93 i el 96), fins al 2007.

El creixement es va accentuar a partir del 2001, i en només vuit anys el trànsit es va duplicar: dels 10.471 vehicles diaris que van creuar el peatge del Bages el 1999, es va passar a aquella xifra rècord dels 20.848.

El punt d'inflexió que es detecta a principi d'aquest segle té una coincidència raonable que segurament explica en gran part aquesta pronunciada línia ascendent. L'any 99 es van aprovar els descomptes que reduïen del 45%, en dies laborables, el preu total del peatge.

A partir d'aquell moment, però –i coincidint de ple amb l'esclat de la crisi econòmica– va començar un trajecte de caiguda lliure que va dur aquesta via a perdre en sis anys més de 7.000 vehicles diaris al seu pas pel Bages.



Incidència relativa dels descomptes

Des que la Generalitat va aplicar els nous descomptes –que s'afegien als que ja hi ha des de l'any 1999– el trànsit de l'autopista ha crescut, però no ha estat el període en què ho ha fet més. Aquestes bonificacions, que volen incidir en el paper de l'autopista com a via de ronda de Manresa i el sud del Bages, es van començar a aplicar el gener del 2016.

En aquests dos anys, l'augment de trànsit que s'ha registrat al peatge de la C-16 ha estat del 16,9% (2.856 vehicles al dia més). Però és que l'any que va precedir a l'aplicació d'aquests descomptes, el 2015, s'havia registrat un increment superior (del 20,4%).

De fet, el mateix departament de Territori ha reconegut en els darrers mesos que encara hi ha molt marge de captació d'usuaris a través d'aquests descomptes. Segons dades que aquest diari va publicar l'octubre passat, del seguiment fet al trànsit de vehicles que circulen (com a mínim) entre Cabrianes (C-16) i Monistrol de Montserrat (C-55) es desprèn que utilitzen en el 68% dels casos la C-55 en les franges que podrien passar per l'autopista sense haver de pagar. Per tant, només el 32% fa ús de les bonificacions del total que hi podria accedir.

El mateix seguiment entre Cabrianes (C-16) i Castellbell (C-58) encara dóna resultats més extrems. Només el 13% utilitzen l'autopista i el 87% (que també ho tindrien gratuït) van per les carreteres generals.