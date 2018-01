Castellgalí compra el primer vehicle elèctric de la flota municipal

L'Ajuntament de Castellgalí ha adquirit un vehicle per a la brigada municipal 100 per cent elèctric, una acció que s'emmarca dins del Pla d'Acció per l'Energia Sostenible que s'està executant al municipi.

L'equip de govern municipal va marcar-se ja a principi d'aquesta dècada aconseguir fer de Castellgalí un poble el més sostenible possible. Per aquest motiu, i amb l'ajut de la Diputació de Barcelona, es va traçar a final del 2011 el Pla d'Energia Sostenible de Castellgalí, un pla estratègic a que ha inclòs, per exemple, la substitució de bona part de les antigues bombetes de l'enllumenat públic del municipi per llums LED.

Quan al vehicle elèctric ara adquirit, té un cost aproximat de 18.000 euros i ha estat finançat amb recursos pròpis de l'Ajuntament després d'una modificació de crèdits del pressupost del 2017. La voluntat del consistori és anar modernitzant la flota de vehicles municipals canviant els de gasoil pels elèctrics.

"Encara que sigui a petita escala, i amb dificultats econòmiques, els ajuntaments hem de marcar el camí per aconseguir un món més sostenible", assenyala l'alcalde de Castellgalí, Cristòfol Gimeno.