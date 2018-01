L'article 155 retalla a la meitat la dotació econòmica d'un guardó a l'institut Moianès

L'aplicació de l'article 155 i la intervenció de les finances de la Generalitat han afectat la dotació econòmica del Premi Participa a l'Escola 2017 que ha guanyat l'institut Moianès de Moià, segons ha anunciat el mateix centre. Inicialment, el guardó estava dotat amb 5.500 euros, que, finalment, s'han retallat a la meitat i ha quedat en 2.750. Tot i que des del centre valoren positivament l'aportació han volgut fer pública aquesta retallada.

A través del seu compte de Twitter, el centre anunciava aquesta setmana que «L'institut ha guanyat el Premi Participa a l'Escola 2017 dotat amb 5.500 euros pel projecte 'Som una pinya!'» i afegia que, «malauradament, a causa de l'aplicació del 155, la dotació s'ha reduït a 2.750 euros». La directora de l'institut Moianès, Laura López, ha mostrat la seva satisfacció pel premi obtingut alhora que ha lamentat la retallada de la dotació econòmica que se'ls ha comunicat aquest inici d'any.

Des de la Secretaria de Transparència i Govern Obert, que és qui convocava el guardó, han confirmat que la dotació del premi és de 2.750 euros tal com es detalla a la resolució, però no han aclarit els motius de la rebaixa. Tot i que la convocatòria del premi, publicada el març, especificava que estava dotat amb 11.000 euros, 5.500 per a cada una de les dues categories, a la resolució de l'atorgament del guardó, on consta el veredicte del jurat, ja hi figura que els dos centres guardonats (l'institut Moianès i l'institut Josep Mestres i Busquets, de Viladecans) rebran un import de 2.750 euros.

La directora de l'institut Moianès ha explicat que el mes de novembre els van comunicar que la resolució dels premis, que s'havia de fer efectiva el mes d'octubre, s'endarreria «perquè estava tot paralitzat». A principi de gener, però, «ens van enviar un correu per dir-nos que havíem guanyat però que el premi era de 2.750 i parlant amb el contacte del departament ens va dir que havien estat a punt de no donar-lo pel tema del 155, però que al final ho havien pogut fer».

L'institut Moianès he rebut el Premi Participa a l'Escola 2017 en la modalitat de centres ubicats en municipis de fins a 20.000 habitants pel projecte «Som una pinya!», que potencia la participació de l'alumnat, les famílies i el professorat tant en la construcció del coneixement, com en la vida del centre i de l'entorn. «Per a nosaltres és molt important la cohesió social dels grups i de l'escola i la implicació en l'entorn», diu López. Per aquest motiu, «fem activitats entre nivells i els impliquem en qüestions de poble».

En aquest línia, els alumnes han treballat en el projecte de reforma de l'Ateneu de Moià, en l'organització d'una caminada solidària amb la gossera municipal i en la campanya de sensibilització del jovent per a l'oci responsable. El centre té previst consensuar amb els alumnes la destinació dels diners del premi «perquè els alumnes en puguin gaudir».