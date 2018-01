Més d'una dècada d'espera i diverses propostes d'ubicació

? La redacció del projecte del CAP és només l'inici d'un procés que Navarcles ha estat esperant durant més d'una dècada, en què hi ha hagut diverses propostes sobre la taula fins que es va optar per ubicar el futur equipament als terrenys del costat de la llar d'infants.

I és que, quan la qüestió de l'ambulatori es va començar a posar sobre la taula per la necessitat d'espai, es parlava d'una ampliació del CAP actual. Això era el 2003, quan al consistori governava Convergència, però aleshores l'oposició d'esquerres ja va aprovar una moció conjunta a la Generalitat demanant un equipament nou. Tres anys més tard, el govern convergent del moment va proposar uns ter-renys al carrer Pau Claris, però estaven pendents d'un desenvolupament urbanístic, i un any després, el nou govern socialista va posar damunt la taula aprofitar un espai de l'antiga Dresca. Aquesta opció també es va descartar perquè l'adequació dels terrenys per poder-los cedir a la Generalitat hauria estat excessivament costosa i lenta.