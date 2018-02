El projecte ha estat possible gràcies a la persistència dels impulsors durant quinze anys

S'han necessitat quinze anys per aconseguir fer realitat un projecte, però finalment, alguns dels seus impulsors han pogut veure com es feia possible. Diversos exalcaldes i regidors que van impulsar la idea van brindar després de constituir el nou Parc Rural del Montserrat.

Tot va començar l'any 2004, quan la regidoria de Medi Ambient de Collbató va elaborar un projecte per reivindicar el sòl agrícola de Montserrat. De fet, el regidor de territori de l'Ajuntament de Collbató, Josep Estradé, estava integrat en l'equip de govern d'aquell moment i recorda que volien crear aquest Parc Rural per frenar el creixement dels polígons industrials que es menjaven l'agricultura. Explica que el Bruc, Es-parreguera i Olesa de seguida es van sumar a la iniciativa, «però en aquell moment allò era nedar contra corrent», sosté Estradé.

Al llarg del 2005 i el 2006, els impulsors del projecte, juntament amb diversos municipis que s'hi anaven adherint, van fer unes quantes conferències en què s'aplegava una nombrosa presència de pagesos dels diferents municipis. Aquests anys es va elaborar una Carta del Parc Rural del Montserrat, que consistia en una declaració d'objectius, amb la participació dels pagesos, els ajuntaments i les entitats. Aquesta carta va ser aprovada pels plens dels ajuntaments de Collbató, el Bruc, Esparreguera, Olesa i Abrera, entre l'any 2006 i 2007.

Després d'uns anys d'hibernació, el 2016 es va celebrar una trobada entre diversos pobles del voltant de Montserrat per reactivar el projecte del Parc Rural del Montserrat. D'aquesta manera, ahir es va signar la constitució del primer Parc Rural de Catalunya i d'Europa, a escala supramunicipal. Amb l'esperança de conservar la bellesa de viure i treballar a l'entorn de la muntanya de Montserrat.