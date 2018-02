Imatges inèdites mostren la vinculació del pintor Alfred Figueras amb la festa

Sant Fruitós de Bages commemora durant aquest any 2018 el 120è aniversari del naixement de l'insigne pintor local Alfred Figueras. Per aquest motiu, enguany, la seva figura tindrà un paper destacat en la Festa de l'Arròs, a la qual també va estar vinculat.

En la seva relació amb la popular celebració, destaca que el pintor va formar part del primer concurs de pintura ràpida de la Festa de l'Arròs, que va tenir lloc el 25 de febrer del 1968. Enguany, també s'ha fet públic un vídeo de la celebració de l'any 1976 on apareix el mateix Alfred Figueras en els prolegòmens de la bendicció de l'arròs a la pista del Bosquet. Per aquest motiu, diumenge, durant tot el dia, es projectarà un videodocumental amb imatges inèdites, al Nexe-Espai de Cultura, on apareix durant cinc segons el pintor participant a la Festa de l'Arròs. A més, a 3/4 de 12 del migdia, la historiadora i experta en la vida i obra de Figueras Assumpta Sala oferirà la xerrada «Alfred Figueras, el nostre pintor», en aquest mateix espai.

El regidor de Cultura, Xavier Racero, considera que Figueres «és un pintor que s'ha de conèixer més» i creu que l'Any Figueras contribuirà a «crear coneixement d'aquest pintor i la importància que va tenir per al país».

D'altra banda, la 43a edició del concurs de pintura ràpida, que es durà a terme el mateix diumenge durant tot el dia, introdueix, a part del primer, segon i tercer premi, un guardó honorífic dedicat a Alfred Figueras, que estarà dotat amb 700 euros. Les inscripcions per participar-hi es poden realitzar de 8 a 10 del matí al Nexe-Espai de Cultura.

El marxandatge de la Festa de l'Arròs tampoc ha descuidat l'Any Alfred Figueras 2018 i es vendran imants i punts de llibre dedicats a aquesta celebració i també en homenatge als gegants de Sant Fruitós.