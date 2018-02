Un porta a porta a les aules de Sant Salvador de Guardiola

Taller de sensibilització a l´escola Montserrat de Sant Salvador de Guardiola on s´explica als alumnes com reaprofitar l´oli

El Camp d'Aprenentatge del Bages i el Consorci del Bages per a la gestió de residus treballen per combatre la baixa taxa de reciclatge a Sant Salvador de Guardiola a través dels escolars. S'està conscienciant els alumnes de l'escola Montserrat del municipi de la importància de la recollida selectiva. A través del programa Projectes Compartits, els estudiants de cinquè i sisè de primària s'encarreguen de fer un "porta a porta" per totes les aules del centre escolar. "Si ells estan conscienciats el que aprenguin podrà passar a les famílies i, indirectament, donar una empenta a Sant Salvador", explica, l'educador ambiental del programa, Martí Roca. Les darreres dades de l'Agència de Residus de Catalunya situen la recollida selectiva a Sant Salvador de Guardiola en el 28%, 15 punts per sota de la mitjana del Bages.

Adriana Moratalla, alumna de sisè, reconeix que desconeixia el poc seguiment que té el reciclatge al seu municipi. "És un poble molt petit i pensava que no n'hi havia tant, però sí que ho és", lamenta la jove. Pel seu mestre, Moisès Anguera, ells són la clau per revertir la situació que viu Sant Salvador. "Intentem que això que fem a l'escola es converteixi en un hàbit i ho vagin transportant a casa i s'estengui com una taca d'oli", diu.

Des de principi de curs i cada dia, els grans de l'escola entren classe per classe per endur-se el paper, l'orgànic i els envasos. Feta la destria, la dipositen als contenidors escaients, situats a la porta del centre escolar. Malgrat que sembla una tasca senzilla, els mateixos alumnes reconeixen que no ho és tant. Amb alguns mesos d'experiència, en Jan Monné, alumne de sisè, posa d'exemple l'alumini com a un dels residus que genera més confusió entre els escolars. "Hauria de ser orgànic i ens trobem que molts nens ho posen a envasos", es queixa, tot insistint en la importància de reciclar "si no volem destruir el planeta".

Des de l'escola, Anguera aplaudeix la feina que estan duent a terme els seus alumnes, tot i que creu que encara no són del tot conscients dels residus que pot generar una única persona. Per aquesta raó, el proper pas serà "pesar tot el que arribem a generar en una setmana" per tal d'avalar la situació amb números. A més, la intenció és que aquesta implicació dels més grans del centre no acabi aquest curs acadèmic amb la participació en el programa. "Volem que any rere any els grans s'encarreguin de conscienciar a la resta de la importància de reciclar".

Des del Camp d'Aprenentatge del Bages i el Consorci del Bages per a la gestió de residus, Roca fa un balanç positiu de la recollida selectiva que estan realitzant els escolars. "Aquestes accions tenen un impacte molt gran, ja que els permet entendre i viure en primera persona aquest tipus de recollida i, conseqüentment, també a les famílies".

A banda del porta a porta, des del Camp d'Aprenentatge del Bages i el Consorci del Bages per a la gestió de residus s'imparteixen setmanalment, dins de l'horari lectiu, activitats específiques en les quals els joves aprenen com reutilitzar els residus o com generar-ne menys. Per exemple, aquesta setmana han après a elaborar sabó a partir de l'oli, mentre que la setmana passada el protagonista va ser el plàstic. "La idea és que abans d'abocador decidim quin altre ús en podem fer", explica Roca, encarregat de dirigir les activitats.

Competicions i un espot

Des del Consorci del Bages per a la gestió de residus s'ha repartit embolcalls d'entrepà reutilitzables als alumnes per promoure que es redueixi l'ús del paper d'alumini. En aquest sentit i buscant la complicitat de les famílies, des de l'escola també s'ha posat en marxa una competició per veure quina és la classe que utilitza menys paper d'alumini.

Amb aquesta ja són sis les edicions del programa Projectes Compartits. A banda de l'escola Montserrat de Sant Salvador, enguany també hi participa l'escola Barnola d'Avinyó, on també s'estan duent a terme activitats per promoure la separació de residus. En total, hi estan participant 110 alumnes entre els dos centres.

Aquesta edició de Projectes Compartits acabarà amb la gravació d'uns espots amb els alumnes dels dos centres per sensibilitzar a la població. Aquests s'emetran pels canals propis del Camp d'Aprenentatge del Bages i el Consorci del Bages per a la gestió de residus.