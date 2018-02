La manifestació ultra de Balsareny acaba amb una agressió en un bar del poble

La manifestació ultraespanyolista d'ahir a la tarda a Balsareny va acabar amb una agressió al bar Casino del poble, un cop desconvocada la protesta. Segons testimonis que van presenciar els fets, un cop es van retirar les furgonetes dels Mossos d'Esquadra un grup de deu persones, que havien participat a la manifestació, van començar a increpar les persones que eren a la terrassa del bar. Segons els testimonis, que també eren a la terrassa en aquell moment, un membre del grup ultra va donar un cop a una de les persones que eren fora i els altres també van començar a repartir cops de puny i puntades de peu.

En total, van ser quatre els agredits, que van anar a Urgències per posteriorment interposar una denúncia. Els testimonis asseguren que els deu ultres no eren de Balsareny. Els fets van tenir lloc poc abans de les 9 del vespre, la majoria de persones que s'havien desplaçat al municipi bagenc per la protesta ja havien marxat.

Dues de les persones agredides eren els propietaris del bar. Immediatament van trucar als Mossos d'Esquadra, però quan van arribar els agents, els agressors ja havien marxat. Durant la manifestació no hi va haver incidents greus, i tan sols el redactor que signa aquesta crònica va ser increpat per tres manifestants –sense abans haver intercanviat cap paraula- que, a més, li van intentar prendre la llibreta on prenia els apunts i li van donar una empenta. La presència de la policia catalana va impedir que els tres manifestants continuessin fent empentes.



Minimitzat el passat de Macià

La manifestació, que havia convocat la plataforma Por España me atrevo –entitat vinculada a l'ultra Democràcia Nacional– va intentar convertir en pres polític Raúl Macià, el veí de Balsareny que està reingressat a la presó de Lledoners després d'haver delinquit mentre estava en llibertat condicional.

El líder de Democràcia Nacional, Albert Brugera, va assenyalar, abans d'iniciar la marxa pels car-rers del poble, que Macià és a la presó per qüestions polítiques, presentant-lo com una víctima de l'independentisme. El que no va explicar Brugera és que el veí de Balsareny està complint encara una condemna de gairebé nou anys per haver participat en un assalt, a punta de pistola, contra dos narcotraficants, a qui van robar 45 quilos de droga i 15.000 euros. De fet, només s'hi va referir –sense explicitar que el tema de les drogues– que «va tenir les seves coses».

A part, va acusar l'alcalde de Balsareny, Isidre Viu, de «pressionar» perquè Raúl Macià estigui a la presó. En ser preguntat sobre com sabia aquesta informació, Bruguera es va limitar a fer referència a declaracions de l'alcalde sobre que «trauria del poble els ultres».

En total, es van manifestar prop d'una cinquantena de persones, la gran majoria de fora del municipi. Uns dels manifestants van arribar a la plaça de la Mel, i les persones que participaven a la protesta van començar a cridar contra l'alcalde i van demanar la seva dimissió.

A darrere de la marxa hi havia tres furgonetes antiavalots dels Mossos d'Esquadra, que seguien permanentment la marxa. Un cop els manifestants van arribar davant de l'ajuntament, hi havia tres furgonetes més davant de l'edifici consistorial. Raul Macià, que és a la presó, és simpatitzant del grup d'ultra dreta Vox. Davant l'ajuntament, el líder de Democràcia Nacional es va tornar a referir a Macià com a «pres polític» i va afegir que el veí de Balsareny «simplement havia fet el que l'Estat hauria d'haver fet». També van llegir una carta que Macià ha escrit des de la presó. «A la presó, no m'aturaran, el que fan és fer-me enfadar més», va llegir una de les persones que era a la manifestació.

Els crits de «Puigdemont a la presó», «Balsareny, zona nacional», «Espanya unida, mai serà vençuda», contrastaven amb la pancarta gegant que havia penjada a l'edifici de l'Ajuntament que citava Pere Casaldàliga amb la frase: «la pau al món comença amb la pau dels pobles».