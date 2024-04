Els Bombers han atès 17 avisos a la regió central des de diumenge al vespre a causa de la pluja

Els Bombers de la Generalitat han atès 250 avisos, 17 a la regió central, a causa de la pluja entre les sis de la tarda i les vuit del vespre d'aquest dilluns, la majoria situats a la regió metropolitana sud. En concret, 151 de les actuacions han tingut lloc en aquesta àrea, mentre que a la metropolitana nord se n'han fet 66. Ja més lluny, a la regió Centre se n'han fet 17, a la de Lleida 4 i a la de Girona i de Tarragona 3 a cadascuna. En total, des d'ahir a les vuit del vespre han atès 350 avisos. A Terrassa ha col·lapsat la coberta del pavelló de Can Jofresa, en un incident que no ha causat ferits. D'altra banda, Protecció Civil ha alertat que el tram final del riu Llobregat ha arribat al llindar d'alerta per la crescuda provocada per les pluges.

També segons Protecció Civil, l'acumulació de pluja al Baix Llobregat ha superat el llindar dels 100 mil·límetres en 24 hores. El Servei Meteorològic de Catalunya (SMC), que indica que avui ha estat el dia més plujós a Catalunya des del 15 de setembre del 2023, avisa de xàfecs d'intensitat forta en les properes hores al Barcelonès i al Vallès Occidental.

Pel que fa als Bombers, la majoria de serveis han estat per resoldre problemes per acumulació d'aigua, caiguda de branques o arbres, sanejaments o per incidències amb el cablejat a la via pública.

Protecció Civil, que manté activada des de fa set hores la fase d'alerta del pla Inuncat per intensitat i acumulació de pluja al litoral i prelitoral de les comarques de Barcelona i Tarragona, ha alertat també de la crescuda del Besòs i del Ripoll.

Protecció Civil també explica que el Parc Fluvial del Besòs ha activat la fase d'alerta del seu pla d'emergència. El cos recomana no acostar-se ni a peu ni amb vehicle a les zones inundables.