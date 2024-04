Jutgen un bagenc acusat d’assetjar una menor per aconseguir fotos sexuals

Un home acusat d'haver assetjat sexualment una menor de 12 anys a través de WhatsApp a Manresa s'enfronta a una petició de deu anys de presó. La Fiscalia assenyala que l'acusat utilitzava aquest canal de missatgeria instantània per insistir a la menor que li enviés fotografies de caràcter sexual per després utilitzar-les com a contingut pornogràfic. Per aquests fets, se l'acusa d'un delicte de ciberassetjament sexual. El judici se celebrarà aquest dijous a l'Audiència de Barcelona.

L'escrit d'acusació de la Fiscalia relata que l'acusat, entre els dies 24 i 27 de febrer del 2016, va contactar amb la menor a través de WhatsApp des del seu número de telèfon mòbil. En el transcurs de les converses, "amb la intenció d'atemptar contra la indemnitat sexual de la menor, li va demanar de forma insistent, en diferents hores i dies, que li enviés fotografies de caràcter sexual", malgrat ser coneixedor que en aquell moment la menor només tenia 12 anys.

El fiscal exposa que l'acusat utilitzava expressions com "ets guapa, qualsevol home pot ser per a tu" o "hot, hot, ets molt guapi" per convèncer-la i, finalment, ho va aconseguir. Entre el 24 i el 27 de febrer, la menor li va enviar cinc fotografies davant del mirall, algunes amb roba interior i en altres ensenyant els pits i els genitals. Per respondre-li, ell també li enviava imatges de caràcter sexual, en les quals apareixia amb el seu penis erecte, i li passava fotografies d'una dona despullada tocant-se la zona genital per tal d'incitar-la a fer el mateix, fet que va aconseguir quan la menor li va enviar una fotografia tocant-se el clítoris.

Finalment, el fiscal assegura que l'acusat va insistir a la menor en diferents ocasions de trobar-se físicament per tal de mantenir relacions sexuals, utilitzant expressions com "si en tens tantes ganes, quan vulguis vinc a veure't" i, fins i tot, concretant punts de trobada per poder dur a terme aquestes conductes amb la menor, dient-li: "tinc cotxe", "podem anar a un hotel", "anem al bosc, si vols". A més a més, en el moment que la menor li va manifestar que anava sovint a Manresa, l'acusat va intentar trobar-se amb ella amb excuses com "som veïns, "estem a només dos quilòmetres", "si vols, ara vinc", sense que finalment s'arribessin a trobar.

Fiscalia considera que aquests fets són constitutius d'un delicte de ciberassetjament sexual a menors de 16 anys, d'un delicte d'elaboració de pornografia infantil, d'un delicte d'exhibicionisme a la menor i d'un delicte de difusió de pornografia a una menor. Per aquests fets, demana una pena de 10 anys de presó, amb la prohibició d'aproximar-se o comunicar-se amb la víctima i d'exercir qualsevol professió o ofici que comporti el contacte regular amb menors.

