Una pila de ferralla s'incendia a la deixalleria d'Igualada

Els Bombers han apagat aquesta nit de dilluns un incendi a la deixalleria d'Igualada. Amb l'ús de màquinaria pesant, han remogut i remullat una pila de ferralla que cremava. Fonts del cos apunten que van rebre l'avís per l'incendi a la 1.56 h i que hi han treballat amb 10 dotacions. El foc s'ha donat per extingit prop de les 8 del matí.