Uns 2.000 accidents anuals i altres xifres rellevants

? Per al conjunt de les colles de caçadors de Catalu-nya, les últimes temporades de caça del senglar comporten uns costos globals d'uns 75 milions d'euros. És una de les dades que es van exposar a la taula rodona que va cloure la jornada que va tenir lloc ahir a Món Sant Benet. La va aportar Santi Ferron, tècnic de la Federació Catalana de Caça, que va detallar que aquesta xifra parteix del càlcul fet de quant costa cada batuda per peça, tenint en compte per exemple les despeses veterinàries i alimentàries dels gossos, els carburants, armes i llicències. La mitjana resultant és de 1.350 euros de cost per peça, i a Catalu-nya se n'han caçat els darrers anys a l'entorn dels 55.000 exemplars. Jordi Ruiz, subdirector general d'Activitats Cinegètiques, va remarcar que aquesta sobrepoblació de senglars genera problemes en diversos fronts, que van des dels danys a l'agricultura fins al perill a les carreteres, estimat en uns 2.000 accidents anuals.