«El més complicat ha estat triar 10 alumnes»

A les competicions de la First Lego League les places per equip són limitades. En aquest cas, la Vedruna d'Artés va haver d'escollir 10 alumnes d'un total de 15 que formen la classe de 6è de primària per participar activament a les proves i exposicions davant els àrbitres de la competició. Segons Martín Momotiuk, tutor del grup, això va ser «el més difícil». Els valors de la competició han quallat en els nens, i el tutor destaca que «tots estan implicats al 100% en el projecte». Quan entrenen, tothom respecta el torn de la parella que toqui, s'ajuden a posar bé les peces i el robot, es calculen el temps per simular la competició real, etc. Fet que va portar els professors a fer participar els 15 integrants de la classe a la FLL: «Encara que només hi hagi acreditacions per a , nosaltres intentem que tots formin part de les presentacions per igual», expliquen.

D'altra banda, la professora Meritxell Moltó està especialment satisfeta amb la integració del contingut treballat per part dels seus alumnes: «Ara mateix són capaços d'explicar de forma natural i amb les seves pròpies paraules tot el procés que hem realitzat, des de la pluja d'idees inicial fins al funcionament de la part més tècnica», assegura.