L'institut Cardener celebra la Jornada d'Oficis i Vocacions

L'institut Cardener de Sant Joan de Vilatorrada va dur a terme divendres les cinquenes Jornades d'Oficis i Vocacions. Aquestes jornades de tallers i xerrades van ser conduïts per pares i mares, professors, col·laboradors del centre i professionals de la comarca i d'arreu de Catalunya, que van entrar a les aules per presentar el seu ofici i el seu bagatge professional als alumnes de l'institut. L'objectiu del cicle no era només orientar els alumnes cap a un camí professional, sinó arribar al punt en què els alumnes comencen a reflexionar què els motiva per al seu futur professional. Els tallers els van desenvolupar pares, mares, professors i col·laboradors del centre en un espai on es presentava breument l'ofici o hobby de la persona que feia el taller. Es feia referència també a quins són els estudis que poden conduir a l'ofici en qüestió.