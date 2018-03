El Consell del Bages veu en les Vies Blaves «una gran oportunitat per al territori»

El director general d'Ordenació del Territori i Urbanisme, Agustí Serra, i la coordinadora d'Infraestructures, Urbanisme i Habitatge de la Diputació de Barcelona, Montserrat Tordera, han presentat, en una sessió informativa a la seu del Consell Comarcal del Bages, l'avanç del Pla director urbanístic (PDU) de les Vies Blaves. Aquest planejament permetrà crear 243 quilòmetres de camins per a vianants i mitjans no motoritzats al llarg dels rius Llobregat, Anoia i Cardener.

El president del Consell Comarcal del Bages, Agustí Comas, assegura que «les Vies Blaves representen una gran oportunitat per al territori, ja que ens trobem en una fase clau per al creixement del sector turístic al Bages». I afegeix que «aquest PDU permet seguir avançant cap a un objectiu comú i en el qual també hi estem treballant activament des del Consell Comarcal, Bages Turisme i Geoparc. I aquest no és un altre que situar el turisme com un actiu important en el desenvolupament socioeconòmic de la comarca, tot posant en valor el nostre patrimoni natural, cultural i paisatgístic seguint criteris de sostenibilitat i qualitat».

La Diputació de Barcelona va decidir el 2015 engegar el projecte de les Vies Blaves. I el Departament de Territori i Sostenibilitat és l´encarregat de la tramitació i coordinació del PDU. El Pla va més enllà de construir una nova eina de dinamització turística per a les institucions implicades. Es tracta de crear un marc urbanístic i territorial adequat per recuperar, difondre i fer accessible els diversos paisatges culturals i naturals situats al llarg de les lleres dels tres rius. Així, el PDU incentivarà el coneixement dels elements arquitectònics, arqueològics i socioculturals amb la màxima integració amb el paisatge que els acull, tot recuperant la seva història i potenciant la seva difusió.

Igualment, el Pla contribuirà a obrir noves connexions i relacions de mobilitat entre els municipis dels tres rius i servirà també per incrementar la qualitat de les activitats d´oci i salut, i per augmentar la conscienciació mediambiental. En conjunt, suposarà una inversió de 45 milions d'euros, a càrrec de la Diputació.



Dos recorreguts al Bages

De les tres branques de recorreguts que planteja el PDU, dues d'elles transcorreran per la comarca del Bages. D´una banda, la Via Blava Llobregat, que suposarà una inversió de 22 milions d'euros, recorrerà 140,5 quilòmetres des de les fonts del riu, a Castellar de N´Hug, fins a Martorell, unint indrets com Sant Benet de Bages, Montserrat i 15 colònies tèxtils. El recorregut principal, a més, es podrà completar amb fins a gairebé 90 quilòmetres més de possibles variants i enllaços. D'altra banda, a través de la Via Blava Cardener s´habilitaran 54,7 quilòmetres d'itineraris pel Bages, entrant a la demarcació de Barcelona per Cardona i confluint amb la Via Blava Llobregat a Castellgalí. La inversió prevista en aquest cas és de 10 milions d´euros.



Elements estructuradors

El PDU distingeix tres elements que conformaran les Vies Blaves i proposa criteris d'ordenació per a cadascun. En primer lloc, la via, que es concep tant un camí físic, amb els requisits d´accessibilitat que això comporta, com un recorregut i un relat per l´evolució del paisatge i el patrimoni. Sempre que sigui possible, s´aprofitaran i condicionaran camins existents.

Les portes es corresponen amb els punts d'accés a la via i de concentració de serveis de mobilitat, seguretat i tècnics. Indicativament, l´avanç proposa un total de 35 portes d´accés a les Vies Blaves. Finalment, els nodes són els encreuaments de les Vies Blaves amb altres camins històrics, rutes turístiques o senders de Gran Recorregut. El document, en aquesta fase d´avanç, no defineix encara el traçat definitiu de la via ni el número i ubicació concreta de portes i nodes, sinó que en fa una proposta que s´haurà de treballar juntament amb els municipis situats al llarg de les Vies Blaves.