Sant Vicenç adequa com a espai per al lleure un circuit de BMX en desús

L'Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet ha aprofitat les obres de construcció dels col·lectors de la zona esportiva per aplanar el tram de terreny d'ús públic del costat del pavelló on fins ara hi havia un circuit municipal de bicicletes BMX, que es va estrenar l'any 2006 però que estava en desús. La intenció de l'Ajuntament és habilitar la zona com a espai de lleure i adequar-lo també perquè hi puguin aparcar els firaires.

Les millores en aquest espai d'ús públic permetran guanyar un nova zona de lleure al municipi que, per la seva proximitat al riu, s'utilitzarà com a mirador per la qual cosa es preveu la instal·lació de mobiliari urbà. En paral·lel, l'espai quedarà habilitat com a zona d'aparcament dels firaires quan hi hagi esdeveniments com fires o la festa major. Ara, aquest espai s'havia perdut amb la nova zona de lleure que es va estrenar abans de Nadal al pati de les antigues escoles, que s'utilitzava per aquesta finalitat.

Un circuit que no ha prosperat

El circuit municipal de bicicletes especialitzades en el cros es va inaugurar el novembre del 2006 en un espai al costat de la zona esportiva de forma triangular entre l'avinguda dels Catalans i el riu Llobregat. Segons fonts municipals, actualment «el circuit estava en desús» i, tot i que, «inicialment sí que es va utilitzar, els darrers anys havia quedat força oblidat».

La instal·lació tenia una longitud aproximada d'uns 260 metres quadrats i una amplada que s'acostava als 6 metres. El cost d'execució de les obres va ser de 20.214 euros, dels quals 15.000 els va aportar la Diputació de Barcelona i la resta es van finançar a través de fons municipals. Aquesta instal·lació formava part del programa general de la Xarxa Barcelona Municipis de Qualitat 2004-2007.

Per construir-lo, es va disposar de l'assessorament de la federació catalana i es va establir que l'entitat santvicentina Pika Bikes es faria càrrec de la gestió de l'equipament per fer-hi classes adreçades a joves i a infants. L'objectiu inicial del circuit era acollir tant proves oficials com cursos de formació i entrenament ja que disposava d'un traçat de terra que oferia revolts, salts i obstacles per a la pràctica d'aquest esport.

El desús en què havia caigut el circuit ha portat al consistori a recuperat aquest terreny per a nous usos públics com el d'aparcament per a firaires i també per guanyar una nova zona de lleure a tocar la zona esportiva del municipi i al costat del riu Llobregat.