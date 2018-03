Sant Fruitós planifica el seu creixement, que li permet arribar als 18.000 habitants

Sant Fruitós de Bages situa les previsions del seu futur creixement en el topall dels 18.000 habitants. Així ho preveu el planejament urbanístic amb què està treballant l'Ajuntament, amb la idea de poder-lo aprovar inicialment al ple ordinari del proper mes de maig, i que també defineix les línies bàsiques de desenvolupament industrial i les àrees d'interès territorial, que per la seva situació geogràfica tenen una afectació més enllà del propi municipi.

De fet, en l'àmbit residencial, el futur POUM manté les àrees de creixement ja previstes a les normes subsidiàries del 1996 però que mai no s'han arribat a desenvolupar, fet que «ens deixa un marge de creixement prou important perquè tot just estem als 8.000 habitants, i no seria prudent modificar a l'alça les previsions d'arribar als 18.000», apunta l'alcalde, Joan Carles Batanés.

Una part important de la futura expansió en pisos i cases unifamiliars seria cap a l'est, a la zona del Pla del Puig, que és el sector de creixement més ampli, «i per això en el nou POUM determinarem que es pugui anar desenvolupant en tres fases per mirar de garantir que cada una es pugui autogestionar econòmicament».

A la mateixa zona, però més al sud, hi ha l'àmbit de Can Figueras, reservat per a pisos, i en un altre espai proper però a la banda oest de la carretera de Vic (a tocar de la biblioteca, l'escola i la llar d'infants i que es coneix com el sector Est) també s'hi podrà desenvolupar una altra àrea amb pisos. En canvi, hi ha prevista una zona de xalets a Pineda de Bages, amb un projecte ja aprovat que els promotors podrien tirar endavant properament.

Finalment, i com a proposta recent per incorporar al POUM, hi hauria un sector situat entre l'institut i la deixalleria que ara és rústic però que el seu propietari proposa de modificar per poder destinar a la construcció de cases unifamiliars. «L'atractiu públic vindria donat pel fet que aquest mateix propietari també ho és del solar de darrere de la Torre del Santmartí, que passaria a ser municipal i es podria ampliar la zona del bosc» amb la part corresponent de cessió pública que hi hauria amb la modificació, apunta Batanés.



Fer atractiu Torroella de Baix

En els plans de futur creixement de Sant Fruitós, també hi ha un interès a transformar el nucli de Torroella de Baix per fer-lo més atractiu a parelles joves, diu l'alcalde, tenint en compte que «ara és un nucli de car-rers estrets i edificacions sense aparcament que fan que al barri hi hagi cada cop una mitjana d'edat més alta de la gent que hi viu».

En aquest sentit, la idea de l'Ajuntament és ampliar el barri cap a l'oest (en un espai de creixement ja previst a les normes subsidiàries del 96), on es construirien edificis nous de renda lliure amb aparcament. L'Ajuntament en seria el promotor, i proposaria un canvi amb els propietaris de les actuals casetes, «i d'aquesta manera garantiríem el relleu generacional».

A la llarga es tracta que totes les casetes passin a ser de propietat municipal, «alguna de les quals es podria deixar per a usos públics», però la resta s'ender-rocarien «i ens quedaria un ampli espai de zona verda, lúdica o d'equipaments, on, per exemple, es pogués incloure un poliesportiu», diu Batanés.



Els polígons, a la carretera

Com ja es preveia a les normes subsidiàries del 1996, el POUM de Sant Fruitós manté les àrees industrials a tocar de la carretera de Berga, algunes de les quals encara s'han d'acabar de desenvolupar (vegeu infografia).

Entre aquestes àrees destaca el polígon El Grau, que, a banda d'industrial, es vol que també tingui la qualificació de comercial en la zona que dóna a la carretera. Aquest canvi, més una futura ampliació, suposen una millora per a la propietat, que es traduiria en forma de compensació amb una rotonda a la recta de Sallent, que serviria tant per dirigir la circulació cap als polígons com per a les instal·lacions del Parc de Bombers.

Fora d'aquest àmbit, en el futur POUM destaca un altre gran espai a l'est del Coco Village, l'antic Menfis (en aquest cas declarat d'interès territorial), on es preveu un polígon de 84 hectàrees, «però que només es desenvoluparà en el moment que hi hagi una activitat prevista per ubicar-s'hi», diu Batanés. És un espai pensat «per a una possible gran empresa, perquè si en vénen de petites ja poden anar omplint els espais que queden als altres polígons).

Més a l'oest (entre l'autopista i la C-16c), i també com a àrea d'interès territorial, el POUM reserva una gran zona d'equipaments o d'ins-tal·lacions de tipus comarcal, com preveu el Pla Territorial de la Catalunya Central, on es podria construir «des d'un hospital comarcal, fins a una zona universitària...», diu Batanés, si bé «el que s'hi acabi fent ja ho decidirà la comarca».