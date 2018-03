Sant Fruitós podria tenir l'estació del Bages del futur eix transversal ferroviari

Dins l'àrea d'interès territorial reservada per a serveis, equipaments o instal·lacions d'àmbit comarcal, el Pla Urbanístic de Sant Fruitós de Bages també hi ubica un baixador per al futur eix transversal ferroviari que hi ha previst de construir, tot i que encara no hi ha data. La intenció és que aquest baixador esdevingui «l'estació del Bages» d'aquesta infraestructura en el moment que es construeixi, apunta Joan Carles Batanés.

L'alcalde de Sant Fruitós entén que «Manresa ja tindrà la seva pròpia estació del tren transversal, i el que cal és que la gent de la resta de la comarca i fins i tot de comarques veïnes puguin agafar el tren sense necessitat d'haver d'entrar a Manresa». Això s'aconseguiria mitjançant una futura estació com la que preveurà el POUM de Sant Fruitós, «on es pugui accedir i aparcar fàcilment». Se situaria en un emplaçament encara per concretar, però proper al nucli de Torroella, que és a prop d'on s'ha projectat la via de l'hipotètic tren transversal.

Just a l'extrem oest d'aquest punt, hi ha una altra zona d'interès territorial, en aquest cas considerada també com a element vertebrador del territori, i que correspon a l'àmbit del parc de l'Agulla i l'entorn, una part del qual pertany al terme municipal de Sant Fruitós de Bages. Es tracta d'un espai que el POUM inclou perquè és part del municipi, però no hi preveu directament res, tenint en compte que forma part d'un àmbit de gestió comuna a través del Consorci de l'Agulla. En aquest sentit, l'alcalde de Sant Fruitós, Joan Carles Batanés, deixa en mans del Consorci «el que s'hi pugui acabar fent».