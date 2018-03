Cardona entra al nou pla per donar sortida al runam

El PDU inclou els municipis Súria, Sallent i Balsareny, on es preveuen actuacions urbanístiques concretes, i Callús, Manresa, el Pont de Vilomara, Sant Fruitós de Bages, Talamanca, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor, que podrien acollir infraestructures de pas, bàsicament de subministrament d'aigua, i actuacions de restauració ambiental. En el document s'hi afegeix Cardona, sobretot després que Ercros hagi deixat el runam vell a mig explotar. El director general d'Urbanisme, Agustí Serra, ha argumentat que la seva inclusió «incrementarà la coherència i la visió de conjunt del Pla director, que abaraçarà tots els municipis que allotgen qualsevol tipus d'activitat minera a la comarca».



La sotsdirectora d'Urbanisme, Rosa Vilella, va precisar que el que es fa en aquest cas és una actuació de revisió del que hi havia previst en el Pla d'Ordenació Urbanística Municipal (POUM) per al sector de la Vall Salina, perquè encara mantenia vigent el pla especial que per a aquest sector hi havia de l'any 1990. «Es recomana a l'Ajuntament que derogui el pla especial antic, perquè realment els paràmetres no són els que faríem servir. Entre altres coses considerava que el runam salí s'havia de quedar allà, mentre que avui tothom està convençut que aquesta terrera vella s'ha de desmuntar i retirar». L'Ajuntament ja ha iniciat la modificació del POUM per fer aquesta derogació. També es recomana, «i l'Ajuntament hi està d'acord», incorporar en aquest pla especial l'antic meandre del riu Cardener que es va haver de desviar per poder-lo restituir.



A més, segons va explicar Vilella, «a un sector que hi havia vinculat a la mineria i que estava pendent d'un pla de millora urbana per a quan s'acabés la restauració del runam vell, se li aplica una transitorietat, atès que l'empresa Ercros ha cessat la seva activitat i no està desmuntant l'antic dipòsit. Entenem que podria venir una nova empresa a explotar-lo».