Cristina Fabregat serà la candidata d'ERC a Castellgalí

L'assemblea local d'ERC de Castellgalí ha escollit per unanimitat a Cristina Fabregat i Sintes com a candidata a l'alcaldia per a les eleccions municipals del proper any. De ser elegida com a alcaldessa, seria la primera dona al capdavant de l'Ajuntament de Castellgalí.

La nova candidata republicana ja compta amb experiència a l'àmbit polític local, ja que va ser regidora d'Educació i Salut Pública a Castellgalí com a independent durant el mandat 2008-2011. Ara, ha pres la decisió de tornar a la política local «amb la il·lusió de donar una resposta a les inquietuds que he anat detectant amb el contacte amb els veïns», apunta.

Per aquest motiu, es marca com a objectiu «crear un projecte engrescador i participatiu, amb una nova mirada al poble, posant l'èmfasi en tots els aspectes potencials que té, trencant la inèrcia de les legislatures passades i convertir-lo en un entorn en el qual els seus habitants se sentin integrats i còmplices de la vida al poble» de manera que, afirma, «aquest deixi de ser un lloc on dormir a ser un lloc on viure».

Fabregat, nascuda a Barcelona el 1973, es va traslladar de molt jove al municipi i des de llavors està molt vinculada a Castellgalí, on viu i treballa. Ha format part del grup de teatre Elenc la Roda de Castellgalí durant molts anys i actualment és sòcia de l'ANC. A nivell professional, va ser secretària del Consell d'Administració de la Mútua L'Aliança, on treballava dins el Departament de Màrqueting. En aquests moments, és sòcia i administradora d'una empresa familiar i regenta un centre d'estètica. Segons apunten des de la formació republicana, la seva característica principal és el seu caràcter obert i emprenedor.