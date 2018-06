Prorrogat fins el 30 de juny de 2019 el termini permès a Iberpotash per abocar al dipòsit salí del Cogulló

La Comissió d'Urbanisme de la Catalunya Central ha aprovat aquest dimarts la concessió a Iberpotash d'una darrera pròrroga d'un any, fins el 30 de juny de 2019, per continuar abocant al dipòsit salí controlat del Cogulló, a Sallent (Bages).

Una sentència judicial donava de termini a la companyia fins el 30 de juny de 2017 per cessar aquests abocaments, però l'empresa va demanar una primera pròrroga, que s´esgotava en els propers dies, per tal de poder continuar abocant runam salí al Cogulló de Sallent fins que no tingui llesta la rampa de Cabanasses i, per tant, pugui traslladar tots els treballadors de Sallent a la mina de Súria.

El Pla d´Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Sallent, a instàncies de la interlocutòria judicial presentada per l'empresa, establia la possibilitat d'una segona i última pròrroga, que és la que la Comissió d'Urbanisme ha aprovat aquest dimarts. Aquesta aprovació es produeix a la vista dels informes bimestrals que l´empresa ha anat presentant en el si de la Comissió Tècnica d´Avaluació sobre el progrés de la construcció de la nova rampa d´accés a la mina de Cabanasses i sobre el compliment de les mesures per a la gestió del material salí.