L'ICL Manresa visita València sense temps per gaudir de l'última victòria Susanna Saez

L'ICL Manresa tindrà poc temps per assaborir la segona victòria de la temporada, contra el Movistar Estudiantes al Nou Congost, ja que el conjunt català visitarà avui la pista de Valencia Basket (20:30h), que voldrà rescabalar-se de la derrota a la pista del Barça Lassa.

Encara que, com ha reconegut l'entrenador dels catalans, Ibon Navarro, a l'ICL encara li queda molta tirada per recórrer, la victòria davant Estudiantes és sens dubte una injecció de moral.

El Manresa, que segueix cuer, va trencar així una ratxa de 10 derrotes consecutives i va tornar a guanyar a la seva pista, on perdia des del mes d'abril.

Sense temps per al gaudi, ara li toca visitar una de les pistes més complicades, la del tercer classificat, el Valencia Basket dels exManresa Pedro Martínez, Pierre Oriola i Rafa Martínez.

Davant la dificultat del rival, Ibon Navarro ha remarcat: "El més important per a nosaltres és mantenir alguna cosa que vam tenir, que és haver recuperat l'essència de l'equip, del que volem ser, de ser un equip que lluita encara que les coses estiguin malament".

L'entrenador ha reflexionat que des del punt de vista emocional "pot ser un partit menys complicat que el que vam tenir, però des del punt de vista esportiu serà més exigent".

Per això, avisa que el partit és "una prova de foc" per veure "si som capaços de seguir lluitant, a pesar del desànim que ens pot entrar en algun moment del partit pel potencial del rival".

Els bagencs saltaran a pista just 48 hores després de començar el partit contra l'Estudiantes, una falta de temps de preparació que no és excusa per al tècnic de l'ICL, que insisteix que el que han de fer els seus jugadors és "lluitar contra tot aquest tipus d'adversitats i sortir al camp a intentar donar el millor de nosaltres i, si ho aconseguim i l'equip lluita 40 minuts, independentment del que passi amb el resultat, aquesta serà la nostra victòria".