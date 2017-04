Rafa Martínez rep l'ovació del Nou Congost

Rafa Martínez va ser l'home de la tarda al Nou Congost, tant pel que va fer sobre el parquet, com per l'interès que suscitava a la grada. No va parar de fer-se fotos amb aficionats i va acabar ovacionat per un públic que encara el considera seu: «molt emocionat. El Congost és casa meva, tinc la meva família aquí, conec molta gent i ha estat bastant especial».



Respecte a la situació de l'ICL, el santpedorenc va dir que «no és fàcil» i va analitzar: «té el pressupost que té, cada vegada és més difícil i la lliga és molt dura i competitiva. Aquest any ha tocat patir. Crec que l'equip treballa al màxim nivell però no arriben els resultats. L'important és que no es rendeixin i continuïn lluitant fins a final de temporada».



I també va parlar del seu València: «sabíem que no seria un partit senzill després d'un pal molt gran a casa nostra». Tot i això, confia a acabar lluitant pel títol de lliga: «queden set partits de lliga i els play-off, i tindrem opcions si continuem jugant com ho fem. Si no tenim lesions, podem arribar molt lluny».