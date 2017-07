L'ACB afluixa i pot afavorir els ascensos

El 5 de juliol va passar i no es van acabar les converses destinades a trobar una entesa per a la composició de l'ACB de la temporada vinent. Ahir era la data marcada per l'Associació de Clubs per deixar de parlar amb la Federació Espanyola de Bàsquet (FEB) i el Consell Superior d'Esports (CSD) i remetre's al nou cànon establert el passat 21 de juny perquè el Gipuzkoa i el Burgos poguessin ascendir, però les negociacions no s'han aturat. És més, sembla que van per bon camí.

Així, segons fonts properes a la negociació i de les quals en va fer ressò ahir el diari El Correo de Burgos, la reunió que van tenir ahir l'ACB i la FEB va permetre avançar en les negociacions i podria desembocar en l'abaratiment del cànon de 2,3 milions d'euros, la qual cosa afavoriria els equips que volen pujar i perjudicaria els dos que van perdre la categoria a la pista, el Betis Energía Plus i l'ICL Manresa.

Pagament a terminis



Segons aquestes informacions, una de les claus de volta de les converses d'ahir radicaria en el possible pagament a terminis dels 2,3 milions d'euros del valor de participació determinat per l'ACB. Aquest es dividiria en diverses anualitats i també es reduiria el pressupost mínim imposat per l'ACB en la seva darrera assemblea, que era de 2,3 milions d'euros, una xifra prohibitiva, no tan sols per als equips que volen pujar, sinó també per a alguns que ja eren a la lliga.

Aquestes facilitats en el finançament resultarien bàsiques sobretot per al Burgos, que sembla que, a hores d'ara, és l'equip que ho té tot més ben encarat per poder pujar. El Gipuzkoa tindria més dificultats.

El paper del CSD



Tot i que ahir es va desencallar l'enrocament en què estaven totes les parts, encara hi ha alguns punts que cal tractar, i el resultat de les converses d'ahir s'ha de traslladar al tercer actor, el CSD, en una reunió que mantindrà el seu president, José Ramón Lete, amb el de l'ACB, Francisco Roca, demà mateix.

A més, l'Associació de Clubs no és un ens homogeni, sinó que hi ha diverses sensibilitats que s'hauran d'intentar unir el màxim possible en una assemblea que tindria lloc dilluns que ve, tot i que aquest extrem no s'ha confirmat. L'ACB ha de tenir en compte la resolució de la Comissió Nacional dels Mercats i la Competència (CNMC), que advocava per la supressió del cànon, tot i que també cal recordar que aquesta resolució es troba impugnada i no se sap quan hi haurà una resposta.

A més, hi ha situacions concretes de difícil encaix. Una és la del Palència, equip amb els drets diferits de la temporada passada, els quals haurien expirat el 30 de juny passat però que es podria beneficiar de la nova situació i també, per què no dir-ho, de la procedència de l'actual ministre d'Esports, Íñigo Méndez de Vigo, que és d'aquesta ciutat. El CSD també vol intentar, davant de les pressions de quatre dels equips que juguen l'Eurolliga (Barça, Madrid, Unicaja i Baskonia) que la lliga es redueixi a setze equips per a la temporada 2018-19, fet que suposaria una gran quantitat de descensos.

Mirant-ho com a espectadors



Davant d'aquesta situació, des de l'ICL Manresa s'informa que el seu paper és d'«espectador», malgrat que els seus rectors han fet saber el seu descontentament a l'ACB per la dilació de tots els processos. Segons la seva opinió, els terminis han expirat i els bagencs haurien hagut de tornar a ser convidats a jugar la lliga, juntament amb el Betis.

El club també es queixa que no ha pogut retenir jugadors, com Pere Tomàs, per aquesta indefinició, tot i que treballa davant de qualsevol escenari. La campanya de socis també s'ha vist endarrerida per tot el procés.