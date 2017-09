«Ens agradaria tenir una estabilitat per plantejar un projecte de futur a l'ACB»

Gairebé un mes després de la seva arribada al càrrec, Josep Sàez atén Regió7 per analitzar l´actualitat de l´equip, que està a punt de començar la temporada a la LEB Or. Però sobretot analitza la situació d´un club que va estar gairebé tres mesos sense la figura del seu màxim representant, conduït per una comissió executiva de la qual formava part i que li va permetre conèixer interioritats de l´entitat abans d´assumir un càrrec tan important. Ara, Sàez valora en quin punt es troba el Bàsquet Manresa després del seu descens i quins són els reptes de futur, tant esportius com econòmics i socials.

Va assumir el càrrec fa just tres setmanes. Com han estat els primers dies com a president? Ja té el càrrec ben assumit?

Està assumit des del primer dia. Però és cert que hi ha un període d´adaptació, de conèixer l´entorn, el club i l´equip. Tot plegat requereix un cert temps però estem fent la feina.

L´he vist preguntant a l´entrenador i el director esportiu per la dinàmica de l´equip. Quants entrenaments han fet, quina és la previsió abans de l´inici de lliga. Li agrada conèixer en profunditat el dia a dia més enllà del despatx?

He anat a alguns entrenaments. Estic en permanent contacte amb l´Aleix Duran i el Román Montañez, l´entrenador i el director esportiu. Sé com estem entrenant i que tenim un equip compromès, com ja vaig dir. Tots els inputs són positius.

En la seva presentació va dir que dedicaria al club totes les hores que fessin falta, tenint en compte que té una altra feina. En són moltes?

En un primer moment n´hi estem dedicant moltes, tant jo com l´executiva. Ens ho plantegem com un projecte nou i, per tant, ens toca organitzar coses i posar-ne d´altres a lloc per generar aquest projecte que volem dur a terme. I ara, la dedicació és més intensiva.

Costa compatibilitzar el càrrec de president amb la feina?

És un tema de gestió dels temps, però busques les hores que són necessàries.

Quina era la primera cosa que s´havia de fer al club un cop va arribar a la presidència? Tenia clar què havia de canviar?

Ja vaig dir en la meva presentació que no crec en les revolucions. Abans de proposar canvis profunds cal pensar-ho tot molt bé. Hi ha hagut gent que ha gestionat el club abans i que ho ha fet bé. Estem adquirint coneixements perquè les decisions es preguin sobre una base sòlida i no només amb els coneixements que tens de fora.

Baixar a la LEB Or ha estat un cop dur per a l´economia del club? S´han hagut de replantejar, per exemple, els terminis per eixugar el deute?

El fet de baixar no ha provocat un diferencial en l´objectiu de sanejar el club. Ho podem fer igualment. El pressupost a la LEB és més baix, baixen els ingressos però la despesa s´acompanya amb aquestes reduccions. L´excedent que tindrem de pressupost, per tant, se seguirà destinant a sanejar el club. En aquest sentit no hi ha una gran diferència. Però sí que hem d´estar preparats, en un any, en dos o el temps que sigui, per tornar a l´ACB i trobar nous fons per tenir un equip amb un pressupost que pugui defensar una plaça a la lliga en unes condicions diferents de les dels anys anteriors.

Respecte a buscar nous recursos, amb la seva arribada s´ha creat una nova àrea en l´executiva, de promoció i desenvolupament. En què consisteix?

Hi ha projectes, que ja s´anunciaran, que busquen promocionar el club fora dels espais tradicionals. Poden ser una font de posicionament de marca del club fora del que és habitual. I poden ser una nova font de generació d´ingressos. I una part d´aquest finançament han de venir d´empreses de fora del territori a les quals el Bàsquet Manresa pot ajudar a posicionar les seves marques, a donar a conèixer les seves companyies. El bàsquet és aposta per aquestes empreses.

Parla de consolidar el club econòmicament. Aquesta és la línia, fer un club que en el futur no pateixi pels diners?

Hem de ser realistes. Sempre estarem en aquesta posició de ser un club que, quan sigui a la LEB, lluitarà per pujar, i que quan sigui a l´ACB lluitarà per ser a la meitat de la taula baixa. Amb els pressupostos que es mouen a la part alta de l´ACB, és impossible tenir els recursos per ser-hi. Però ens agradaria tenir una estabilitat per no haver de ser contínuament un club ascensor. Tenir una estabilitat per poder plantejar-nos un projecte de futur a la lliga ACB. I això passa per tenir una base de jugadors de casa, tot i que queda molta feina a fer amb aquesta base. Però tenim els coneixements, ja ho hem fet abans. Tenim un projecte a mitjà termini per al bàsquet de la Catalunya Central.

En aquest sentit, en la trobada de l´executiva amb socis, una de les reclamacions que els feien era que es volien sentir més identificats amb l´equip. Es queixaven que hi havia massa canvis a la plantilla any rere any.

És bàsic. Estem parlant d´una demarcació petita, com és la Catalu-nya Central. I necessitem que es vegi el bàsquet com quelcom propi del territori i que anem tots junts.

D´aquest tipus de trobades, es plantegen fer-ne més sovint?

Ho tenim plantejat dins la nostra estructura i segur que se´n faran. De fet, durant aquests primers mesos, ens hem trobat amb socis i aficionats per tractar alguns temes que s´anunciaran properament. És molt important escoltar el teu públic, la gent que està identificada amb l´entitat, perquè et diuen des de fora com voldrien que fos el club i això és important per construir.

En la seva presentació, tant vostè com l´alcalde de Manresa, Valentí Junyent, van destacar que una de les seves intencions era que la ciutat recuperés l´orgull pel club.

Ens hem de mostrar molt propers a la gent. No ens poden veure un club com el Barça o el Madrid. Som un club professional però els nostres valors han de representar la ciutat. Portem el seu nom i volem que hi hagi una identificació dels ciutadans amb el club.

Parlaven també de buscar més jugadors de la comarca, però hi ha el perill que marxin, com ha passat fins ara. Ens alguns casos, fins i tot marxen quan són massa joves. Com s´atura aquesta dinàmica?

Hem d´intentar que no passi, però sabem que no és fàcil. És atractiu que vingui un club gran i tempti el nano per jugar amb ells. Nosaltres els hem de donar el màxim perquè vulguin quedar-se a Manresa. Però el màxim no són diners, sinó ajudar el jugador a formar-se, a desenvolupar-se, ajudar-lo a ser un millor jugador de bàsquet. I si al final marxa, doncs haurem d´estar satisfets d´haver tingut un jugador que al final se´n va a jugar a un nivell superior al nostre.

Per mantenir aquests jugadors i tenir-los ben cuidats, entre altres objectius, s´ha reforçat l´àrea esportiva. Ara tenen un responsable de primer equip, un de base de projecció i un de base social.

Està dissenyat perquè sigui així. És d´on partim ara i veurem com funciona. Anirem mesurant els resultats i ho anirem gestionant.

Aquest estiu ha canviat una mica la política de fitxatges i han vingut molts joves, tant per al primer equips com de vinculats. Són jugadors que han d´esclatar a Manresa. El club torna a creure més en el planter?

Hi va haver una bona època en què van sortir molts jugadors de la nostra base. Després, per circumstàncies, pots tenir forats en el temps en què no tinguis jugadors. Passa a molts clubs. Però això no t´ha de fer perdre la manera de treballar per treure´n. Aquí tenim una base de bàsquet i hem d´ajudar a treure nanos que puguin arribar al primer equip del Manresa o a d´altres clubs. És important que aportem quelcom al bàsquet.

També pot ser un bon negoci, vendre aquests joves?

Tal com està el bàsquet avui dia, no hem d´esperar que això sigui la nostra base. Hem de buscar l´estabilitat el club en una altra banda. A més, intentarem mantenir el talent. Costa molt construir.

Com veu l´equip en aquest inici de temporada? Recordo que va debutar amb mal peu com a president, a l´Hospitalet, davant un equip d´inferior categoria.

Això va bé. Així ens posem tots a lloc. Sabem que la lliga no serà fàcil, que haurem de lluitar en cada partit, que a la LEB no tot és el talent. Hi ha pistes molt difícils i ens ajuda a saber quin camí tindrem. A partir d´aquell partit hem tingut una evolució. El següent també el vam perdre, contra el Múrcia, però l´equip em va agradar. Som un equip que pot fer un bàsquet divertit, que la gent en gaudeixi. Un bàsquet de nivell, que és el que ens agrada a Manresa.

Com va veure la grada el dia de la presentació? Espera que creixi l´assistència durant el curs?

A tots ens hauria agradat que hagués vingut més gent. Però és principi de temporada, una època en què encara no tothom està posicionat. Espero tenir més gent durant la temporada i que l´equip entri en una dinàmica de victòries, a més de la feina del club, que generi un ambient positiu.

S´han perdut socis amb els descens a la LEB?

Hi ha hagut una baixada però res important si ho comparem amb el descens d´altres clubs. L´abonat del Manresa és fidel, li agrada el bàsquet, i això és positiu.

Han gastat el que volien gastar en l´equip?

Hem fet l´equip que volíem fer, amb el pressupost que hi volíem destinar. Manresa segueix sent un lloc molt atractiu per jugar a bàsquet.

Viatjarà amb l´equip?

Quan pugui i el temps m´ho permeti, intentaré anar-hi. No a tots, però ja ho tenim parlat amb l´executiva. Quan no viatgi jo, hi anirà algun altre membre. Sempre intentarem que hi vagi algú, independentment que hi viatgi el Román com a director esportiu.

Té caducitat el seu mandat?

No està prefixat. Jo faré la meva feina amb tota la il·lusió i el temps que pugui. Si en algun moment algú ho pot fer molt millor que jo, em retiraré. Però tinc clar que estaré ajudant el club, fins i tot si deixo de ser president.

Els dos últims mandats han estat diferents: un de llarg, amb Josep Vives, i un de curt, amb Jaume Arnau. Com serà el seu?

Això no és un projecte per un any o dos. Si fos així, diria que no. De tots els projectes de què parlo han de tenir resultats a mitjà termini i m´agradaria veure´ls. Per a mi serà un plaer seguir.