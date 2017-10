El Melilla, un rival directe per l'ascens, posa a prova l'ICL Manresa

Mantenir durant més minuts els bons moments apuntats en el debut contra el Càceres. És el que provarà avui l´ICL Manresa en condicions segurament molt diferents de les de la setmana passada, en el debut al Nou Congost davant del Càceres Patrimonio de la Humanidad (81-73). No fer-ho a la pista d´un dels candidats a l´ascens i club que fa més anys seguits, catorze, que és a la categoria, el Club Melilla Baloncesto, pot suposar la derrota. Els bagencs visiten la ciutat autònoma amb la voluntat de donar el primer cop sobre la taula, conscients del seu favoritisme en la competició, però també que no ho tindran fàcil enlloc on juguin.

El tècnic de l´ICL Manresa, Aleix Duran, va explicar en la prèvia del partit de la segona jornada que, «respecte de l´enfrontament davant del Càceres, hem de ser més consistents i capaços de fer les coses que fem bé durant més estona. L´altre dia ens va servir per vèncer, però davant d´altres adversaris ho hem de mantenir. En els entrenaments estem persistint en això, en poder-ho fer durant més estona».



Alts a dins, no tant a fora



Respecte del rival, el Melilla, Duran va admetre que «disposen de molta experiència a la lliga i tenen uns centres de joc molt clars. El base, Dani Rodríguez, assumeix molta responsabilitat i és excel·lent jugant el bloqueig i continuació. Hem de fer una feina de desgast sobre ell durant tot el partit perquè no jugui fresc i tranquil, ja que genera molt joc». Respecte de les altres zones de la pista, «els seus ales són bons tiradors i d´aquí aconsegueixen molts avantatges. Finalment, disposen de Fran Guerra, un jugador dominant en aquesta categoria. Caldrà fer una bona feina prèvia abans que rebi la pilota per tal d´aturar-lo».

Duran va admetre que «tenen un joc interior amb elements molt alts i també tenen un ala alt, tot i que en el joc exterior nosaltres tenim més envergadura. Tenen un home que fa 2,14 metres, Fran Guerra, i també Mamadou Samb, que passa dels 2,10 metres, pot actuar de quatre, amb la qual cosa es poden unir dos jugadors que superen aquesta alçada a la pista». Pel que fa al fet que arribi tan aviat un compromís contra un rival que ha de lluitar a la zona alta, Duran no ho veu amb preocupació perquè «ells també ho podrien veure igual. Hem fet una pretemporada bona, hem progressat i arribem al partit en un punt de relativa maduresa, pel moment en què ens trobem. Ens veiem capacitats de lluitar contra tothom. D´aquí a unes setmanes potser me´n sentiria més, però ells també».



Sense por de l´ambient



Una de les situacions que poden envoltar el partit, tenint en compte el moment polític que viu el país, és la possible hostilitat amb la qual es pot rebre a la resta de l´estat espanyol qualsevol equip procedent de Catalunya. L´entrenador de l´ICL no tem que passi res d´estrany. «L´ambient no depèn de nosaltres, però mentre la cosa no passi d´animar, cridar i allò que és normal en un pavelló, de por no en tenim». Duran va explicar que alguns dels seus jugadors van ser a les manifestacions i que «els ho vam intentar explicar tot de la manera més objectiva possible, tot i que és complicat. Per sort, tenim una plantilla de persones intel·ligents, malgrat que alguns al·lucinaven».