L'ICL guanya a Valladolid i depèn d'ell per ser a la Copa (65-74)

L'ICL Manresa ha aconseguit una meritòria victòria a la pista del Carramimbre Valladolid (65-74) que li permet dependre d'ell mateix per acabar dels dos primers la primera volta de la lliga i disputar la Copa Princesa d'Astúries, probablement a Lugo. Els homes d'Aleix Duran tenen el proper divendres, dia 29, un duel transcendental contra el CB Prat, que els avantatja d'un triomf, al Nou Congost i després viatgen a Lleida. Si guanyen els dos partits, ho tenen tot a favor per disputar aquesta competició al Breogán.

En el duel de Pisuerga, Duran ha sorpres amb el cinc inicial, amb Jou i Sakho en els llocs d'Álvaro Muñoz i Trias. Tot i que no ha pogut parar el local Wade-Chatman en la primera meitat, l'ICL sí que ha ofegat l'atac val·lissoletà i, gràcies a una actuació molt coral, ha anat ampliant la distància poc a poc. Aquesta era de cinc punts en arribar al descans (29-34).

A la represa, les prestacions bagenques s'han disparat i l'ICL ha arribat a tenir un avantatge de 17 punts (34-51, després d'un triple de Muñoz). El Carramimbre ha remuntat vuit punt si s'ha situat per sota dels deu de desavantatge (42-51), però ha estat un miratge. Amb una bona direcció de Lluís Costa i Dani Garcia i els punts de Trias i Lundberg els manresans no han patit per aconseguir el triomf, malgrat que els locals han tornat a baixar de la barrera dels deu punts en algun moment.

Jordi Trias, amb 12 punts i 25 de valoracions, ha estat el màxim anotador dels manresans, seguit dels 11 de Lundberg i Muñoz, que han fet inútils els 20 de Wade Chatman i els 15 de Sergio de la Fuente.